日本發布赴華修學安全提示　外交部：惡意渲染安全風險已嚴正交涉

中國外交部發言人郭嘉昆22日主持例行記者會，有記者針對日本外務省日前在官方發布的「中國安全提醒」進行提問。對此，郭嘉昆表示，不知日方發佈所謂「安全提醒」的依據何在。



外交部例行記者會上，有記者提問：據報道，日本外務省日前在官網發布安全提醒，炒作中國社會治安形勢不佳，要求日本學校充分確認安全信息後再決定是否組織赴華修學旅行。中方對此有何評論？

2025年3月31日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部網站）

郭嘉昆表示，不知道日方發布所謂「安全提醒」的依據何在？日方所謂的「安全提醒」惡意渲染所謂中國「安全風險」，政治操弄意圖明顯。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

郭嘉昆強調：中國是一個開放包容安全的國家，歡迎包括日本在內各國人士來華旅遊、學習、經商和生活。同時將繼續採取有效措施，一視同仁維護中國公民和在華外國人的安全。敦促日方立即糾正錯誤做法，為中日人員往來營造積極氛圍。

+ 3

4月，日本外務省發佈「致考慮將中國作為研學旅行目的地的各位教育工作者」的公告，表示，近期中國各地在人群聚集場所（公園、學校、地鐵站等）及周邊區域、道路上頻繁發生持械襲擊普通市民等重大案件，亦有日本公民不幸遇害的案例。提醒日本民眾考慮將中國作為研學旅行目的地，審慎評估出行必要性。

另據日本共同社消息，去年深圳日本人學校一名10歲日本男學生上學遇襲身亡案，兇手鍾某已被執行死刑，中國外交部已於4月21日通知日本駐華大使館。