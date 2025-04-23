海南自貿港即將封關　洋浦區企業冀借勢拓展國際市場

海南自貿港封關在即。位於海南島西北部的洋浦經濟開發區，是海南自貿港先行示範區，除了企業和個人只須繳納15%所得稅，亦可享有零關稅、加工增值免關稅等政策。

海南澳斯卡國際糧油副總經理曹又華表示，隨著自貿港系列政策的利好以及封關運作，企業正在探討和研究如何走向國際，並相信隨著海南進一步的開放，產品內外銷的渠道將會更加順暢。



曹又華介紹，公司的產品以內銷主要，主產品集中在中西部的省份，比如雲南、貴州、川渝、湖南、湖北以及華東等地，副產品的銷售領域則更廣，除了海南本島、廣東、廣西，還涵蓋長三角及環渤海經濟圈。

海南澳斯卡國際糧油副總經理曹又華。（林芷瑩攝）

曹又華介紹，近兩年主要是加工油菜籽為主，「油菜籽的供應國其實也不少，這幾年最大量的是從加拿大，我們也在關注貿易戰之後，整個國際經貿格局的一些變化或者影響」。隨著自貿港系列政策的利好以及封關運作，企業目前也在探討和研究如何走向國際。

他相信，隨著海南進一步的開放，產品內外銷的渠道將會更加順暢。

澳斯卡糧油。（林芷瑩攝）

據介紹，澳斯卡的工廠按照「中國製造2025」標準設計，利用大數據、工業互聯網、企業雲等技術，實現工廠的數字化、可視化管理。

近幾年，機械人及AI發展迅速，對於工廠未來會否運用相關技術協助產品檢測或生產，曹又華表示，AI已經融入工廠的管理運營系統中，未來也會嘗試增加機械人參與生產環節，「我們這一套管理系統每年都在做相應的升級，也就是迎合當前這種科技的發展跟企業管理跟運營的需要」。

澳斯卡糧油生產線。（林芷瑩攝）

澳斯卡糧油生產經營大豆油、菜籽油等食用植物油系列產品。（林芷瑩攝）

澳斯卡糧油生產經營大豆油、菜籽油等食用植物油系列產品。（林芷瑩攝）

海南澳斯卡國際糧油有限公司是一間集食用植物油、植物蛋白和磷脂產品研發、生產、加工和國內外產、貿、銷為一體的綜合型糧油加工企業。2020年的8月落戶海南儋州洋浦，是洋浦經濟開發區招商引資重點項目，也是全國首單享受加工增值30%免進口關稅政策及首批開通海南自貿港多功能自由貿易賬戶的試點企業。