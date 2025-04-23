深圳市委常委王守睿：2024年香港在深圳投資企業新增近5900家

今年是深圳特區成立45周年、前海合作區成立15周年。4月23日，深圳市委常委王守睿在「機遇灣區」主題訪談活動介紹會上表示，去年香港在深投資企業新增近5900家；持續推進市場准入、標準規則、專業資格等領域規則銜接、機制對接，去年5家券商機構入選全國首批「跨境理財通」試點，「港澳藥械通」試點目錄擴大至59種。



深圳前海為港青提供「港青驛站」，最長可免費居住1個月作為過渡性住房。（南方都市報）

王守睿強調，未來將緊緊圍繞「一點兩地」的全新定位，認真落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，加強面向「十五五」以及更長時期的前瞻佈局，做好重大項目謀劃儲備，努力為建設世界級灣區、發展最好灣區作出深圳、前海更大貢獻。

王守睿指出，去年前海地區生產總值3008.8億元人民幣，按年增長8.6%。前海始終堅持「依託香港、服務內地、面向世界」總定位，在推進粵港澳大灣區建設中發揮積極作用。

他又提到，去年系統提升前海深港青年夢工場，真心實意、真金白銀支持香港青年創新創業，累計孵化創業團隊1450家，其中香港團隊943家。

一連7天的主題採訪活動以深圳為首站，其後會到香港、澳門和珠海，來自內地和港澳近30家傳媒、過百名記者，將採訪政府官員、知名企業、科研機構等，了解大灣區最新發展情況。

王守睿：企業在深圳三天之內就能做出新產品

王守睿指出，2024年，深圳先進製造業增加值年增11.4%，積體電路、工業機器人、智慧手錶和手機產量分別佔全國的14.8%，24.1%和23.4%，「依靠鏈條完整的產業創新，在深圳一天之內就可以找齊上下游，三天之內就能做出新產品來」。

王守睿表示，以華為、騰訊、比亞迪為代表的龍頭企業在此深耕發展，正是其營造的創新環境、凝聚的創新力量、打造的應用場景，共同勾勒出深圳的創新圖景。

比亞迪深圳號。（網上圖片）

王守睿指出，深圳擁有各類創新載體超過4000家，國家高新技術企業2.5萬家，PCT國際專利申請量連續21年位居全國城市之首。 2024年深圳全社會的研發投入2,236.6億元，較去年同期成長18.9%，連續9年維持兩位數的成長。

王守睿表示，前海合作區將聚焦於現代服務業主業，協助粵港澳大灣區建設高品質發展示範地。依托香港現代服務業優勢，連動港澳打造優質高效率的現代化服務業新體系，大力發展總部經濟、平台經濟、灣區經濟以及海洋經濟。

深圳前海合作區人民法院，管轄涉外、涉港澳台的跨省份商業民事案件。（鄭秋玲攝）

王守睿介紹，2024年前海現代服務業增加值1884.4億元，年增7.5%，佔GDP的比重達到63%，其中金融業、新型資訊科技、服務業、現代物流業等增速都超過10%。

他更指出，去年，前海二、三產業比例約24:76，產業結構持續優化；擁有獨角獸企業15家、國家級專精特新「小巨人」105家、國家高新技術企業2030家，可為大灣區企業提供豐富的應用場景。這裡有一組資料，較能反映前海的發展狀態。

王守睿強調，深圳真金白銀支持香港青年創新創業。前海深港青年夢工場累計孵化創業團隊1450家，其中香港團隊943家，已落地香港大學、香港理工大學、香港中文大學等轉化平台，其他一批大學也正在對接之中。

2024年，前海實現地區生產總值3008.8億元、同比增長8.6%，固定資產投資1691億元、增長10.1%，進出口總額實現7066.5億元、增長42.4%，實際使用外資266.5億元、增長7.4%，保持生機勃勃發展態勢。

前海合作區成立15年、前海蛇口自貿片區掛牌10年以來，始終堅持「依託香港、服務內地、面向世界」總定位，聚焦改革開放創新主責、現代服務業主業、深港合作主線，在推進粵港澳大灣區建設中發揮積極作用。