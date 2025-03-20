深圳康萊德酒店5大必住原因　近萬象前海、壹方滙＋奢華雲石浴缸

深圳康萊德酒店必住原因｜港人喜歡周末到深圳快閃旅行，如果福田及羅湖一帶已經玩夠了，不妨探索一下南山區！《香港01》「好食玩飛」就推薦吃喝玩樂都十分方便的深圳康萊德酒店，人均只需$876起！



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深圳康萊德酒店必住原因【1】地理位置佳

深圳康萊德酒店坐落在南山區前海深港合作區核心商務地段前海鴻榮源中心內，距離桂灣站及前灣站分別只需5分鐘及9分鐘路程，來往深圳灣口岸車程則約20分鐘，交通方便。

深圳康萊德酒店（Conrad Shenzhen）（官方圖片）

酒店附近更有壹方滙、萬象前海、深圳前海周大福全球商品購物中心、前海卓悦INTOWN購物中心等大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！

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深圳康萊德酒店必住原因【2】深圳最佳酒店前10

深圳康萊德酒店於2023年才開業，由世界著名設計事務所Yabu Pushelberg操刀，在Trip.com上的深圳最佳酒店中排名第八，在酒店預訂平台上均獲得4.8分以上的高評分！絕對是人生一定要住一次的酒店！

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深圳康萊德酒店必住原因【3】奢華客房

深圳康萊德酒店共有300典雅奢華的客房及套房，提供8種房型，最小的房間面積也有56平方米，面積最大的總統套房更有足足310平方米，非常寬敞舒適！房價人均只需$876起，小朋友更可以免費入住，性價比十分高！

此外，酒店客房全部位於高層，大面積落地窗坐擁一線花園城市和海灣景觀。酒店房間均配備奢華的雲石浴室及浴缸、特大睡床、免費迷你吧、智能房間控制系統等高級設備，絕對能為你帶來極致奢華體驗。

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深圳康萊德酒店必住原因【4】休閒及娛樂設施

酒店同時配有多種休閒娛樂設施，包括24小時開放的大型健身中心，中心內配備全套美國Precor健身設施、多功能瑜伽教室、私教訓練專區等，可以訂製一對一訓練計劃，豪華更衣淋浴間更配置多種熱力體驗設施。

此外，酒店的7樓亦設有23米長的室內恆溫泳池，配備全景落地窗及獨立按摩池，可以俯瞰前海灣壯麗美景！

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深圳康萊德酒店必住原因【5】4間人氣餐廳

深圳康萊德酒店內有四家餐廳，包括Azaleas Lobby Lounge（壹尚）、Ch'ao Restaurant（胤呈）、The Common Room（齊安）及Collective Bar（徊），提供不同菜色的美食。

其中主打傳統潮州菜的「胤呈」更是深圳城中為數不多做潮州菜的高級餐廳，由師承BEST 50中國名廚，曾主理米芝蓮二星及黑珍珠指南一鑽餐廳的歐國清師傅主理，絕對值得一試！

另一西餐廳「齊安」在小紅書上亦有不少網民力推，在開放式廚房即場炮製烹飪法式料理及甜品，餐點精緻又打卡able！

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