深圳黑幫男持槍鬥毆致1死3傷　26年後在四川落網

據四川廣元公安公眾號消息，1999年，黑社會團夥人員唐某等人在深圳羅湖某娛樂場所行兇斗毆，造成該場所的「看場」于某當場死亡、3人受傷。作案後疑犯潛逃，銷聲匿跡26年。唐某於近日被四川廣元警方拘捕，已被移交至深圳羅湖警方。



男子被拘捕。（影片截圖）

據報道，1999年，于某等人在深圳市羅湖區某娛樂場所「看場」，與一涉黑團夥結怨。當年10月5日，該團夥成員唐某等人持械持槍前往該場所行兇鬥毆，造成于某當場死亡、三人受傷。作案後，犯罪嫌疑人唐某等人紛紛潛逃，從此銷聲匿跡26年。

2025年4月16日，四川公安接到深圳羅湖警方協查請求，稱潛逃26年的命案逃犯唐某流竄到廣元市內。經調查後鎖定疑犯唐某的藏匿地點，民警隨即趕赴現場，一舉將其成功抓獲。

男子被拘捕。（影片截圖）

唐某落網後如實供述了自己的犯罪事實：「這些年我聽到警笛聲就害怕，沒睡過一個安穩覺，現在我真的非常後悔.…」目前，疑犯唐某已被依法移交至深圳羅湖警方。