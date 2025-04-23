白宮再炒｢新冠溯源｣ 衛健委回擊：指控毫無依據 科學問題政治化
撰文：鄭寧
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4月18日，美國白宮推出介紹新型冠狀病毒（Covid-19）的修改版網站，將新冠起源歸咎於中國實驗室洩露，引發中方駁斥。4月23日，中國國家衛生健康委新聞發言人回應，指美方指控「毫無科學依據」，並反擊稱「越來越多線索指向病毒更早出現在美國」。22日，外交部發言人郭嘉昆亦批美方「借溯源搞政治操弄」，中方一貫堅決反對。
國家衛健委新聞发言人4月23日發表聲明，針對白宮網站近期發布的《實驗室泄漏：新冠病毒的真正起源》文章，斥其內容「所謂理由毫無科學依據，所謂證據完全是胡編亂造」。聲明強調，美方反覆栽贓抹黑中國，充分暴露了美方將科學問題政治化的險惡嘴臉。並表示，美方妄圖以疫遏華制華的陰謀絕不會得逞。
衛健委更反指，愈來愈多線索和證據指向新冠更早出現在美國，應該在美國展開溯源工作。敦促美方停止抹黑，正視自己的問題，給國際社會一個認真負責的交代。
日前（22日），外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上已就此事回應，批評這是美方借新冠病毒溯源搞政治操弄的老把戲，並強調溯源是一個嚴肅的科學問題，美方應當立即停止將溯源問題政治化、工具化、武器化。郭嘉昆更指，疫情發生後，媒體上有許多關於病毒源頭在全球多點、多國發現線索的報道，特別是美國。尤其當年美國曾經發生的「電子煙疾病」以及德特里克堡生物實驗室問題，國際社會有權得到美方一個明確的交代。
據此前報道，美國白宮4月18日推出介紹新型冠狀病毒（Covid-19）的修改版網站，提出5點內容將新冠病毒的起源歸咎於中國實驗室泄漏，同時批評前總統拜登（Joe Biden）、國家過敏與傳染病研究所前所長福奇（Anthony Fauci）和世界衛生組織（WHO），以及保持社交距離、強制戴口罩和封鎖等措施。
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