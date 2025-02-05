中疾控：新冠病毒或流感化　專家籲加速研發流感新冠聯合疫苗

《中國疾病預防控制中心周報》近日公布一項最新研究成果，新冠病毒與流感病毒呈現「此消彼長」的交替流行模式，新冠病毒可能趨向流感化，形成季節性流行模式，建議相關部門加速研發流感-新冠聯合疫苗。



《北京日報》報道，中國科學院病原微生物與免疫學重點實驗室、北京市疾控中心、北京地壇醫院等專家組成研究團隊，採集了2023年11月至2024年4月北京地壇醫院、北京市海淀醫院及周邊社區的流感樣症狀病例樣本，開展27種呼吸道病原體檢測。

檢測結果顯示，當時的呼吸道病原體呈現4輪流行：首輪以肺炎支原體為主；隨後甲型流感、乙型流感相繼成為優勢毒株；新冠病毒在2024年2月底出現顯著回升，形成第4輪流行高峰。當甲型流感或乙型流感處於高活躍期時，新冠病毒傳播會受到抑制，反之亦然。研究團隊表示，這表明新冠病毒可能趨向流感化，形成季節性流行模式。

接種疫苗；打針。（視覺中國）

此外，研究納入的1513宗呼吸道感染病例中，30至40歲人群面臨新冠、流感雙重感染的風險較其他年齡段高出2.31倍。青少年和老年人更易受肺炎支原體、流感嗜血桿菌等病原體侵襲。研究還發現，28.6%的多種呼吸道病原體混合感染病例出現多重耐藥。

面對新冠病毒可能的流感化趨勢，研究團隊建議相關部門加速研發流感-新冠聯合疫苗，構建多病原快速檢測平台，將耐藥基因篩查納入常規病原監測，實時追蹤細菌進化動態。

《中國疾病預防控制中心周報》是由中國疾控中心主辦的權威公共衛生學術期刊，主要發布有關全國人口健康、疾病和風險因素監測數據等。