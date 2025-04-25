五一黃金周｜澳門旅遊局料迎逾63萬旅客　演唱會成年輕人赴澳主因

五一黃金周將至，澳門旅遊局局長文綺華表示，隨着「一周一行」及「一簽多行」政策落地，預計在5日假期間，澳門會迎接超過63萬人次的旅客。除了會與旅遊業界在安全方面做好保障，亦希望業界更好地推廣澳門，提供更多產品讓旅客選購。



近年來，不少歌手都會選址澳門舉辦演唱會，有調查顯示，演唱會已經成為年輕一輩赴澳的主要原因。文綺華指出，演唱會是其中一個誘因吸引旅客到訪，但希望大家觀賞演唱會之餘，也可以到其他走一走，「希望我哋嘅朋友除咗睇演唱會之外，亦都去食吓嘢，或者去唔同嘅區去玩下」，一方面延長逗留時間，另一方面亦可以將澳門多方面的產品向大家介紹。

澳門旅遊局局長文綺華。（林芷瑩攝）

文綺華透露，今年澳門會舉辦兩項活動，分別邀請內地及海外的網紅赴澳，除了介紹旅遊產品之外，也會到各區踩點拍攝，讓更多人知道澳門好玩好去處。另外，當局將會在多區增設大型的打卡裝置，並加強宣傳澳門的夜間活動，讓旅客願意逗留更長時間甚至過夜。

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