IU演唱會｜限韓令帶動內地歌迷訪港　勝在交通方便　敗在房價太貴

韓國人氣歌手IU李知恩在香港的演唱會首場今日（25日）在亞洲國際博覽館舉行，吸引不少內地粉絲前來追偶像。有從深圳和汕頭來的資深粉絲認為，內地「限韓令」使韓星在內地「開不了」演唱會，認為香港可吸引大量內地粉絲前來追韓星，帶動香港經濟，更表示IU影響力大，或能吸引遠至新加坡的粉絲來港觀看；有南京歌迷認為，「香港比台北稍微方便一點，可能會較吸引內地粉絲來」，在今次的場館中，覺「內地來粉絲比香港多。」



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IU今日起一連兩日在亞洲國際博覽館，舉行2024香港站的巡迴演唱會，在大中華地區，除了香港站外，還有台北站。

十年IU海南粉絲料兩天花$3000 指香港物價偏高

來自海南的IU十年粉絲吳小姐指，在昨日來港，今晚看完演唱會便會回海南，昨晚在博覽館附近的酒店住一晚，要價千元，昨晚亦有在中環一帶遊覽，連住宿、遊玩、交通等費用，預算花2,000至3,000元，至於機票和酒店的費用則不包含在此預算內。

她表示，韓星在內地開的演唱會「太少」，因為限韓令的緣故，「韓星一直都沒在內地開演唱會，大部份都是在香港開，現在有時間，正好又在香港開，一定要看一次。」

她稱，因IU的演唱會未有在內地舉辦，加上是時隔多年的一次演唱會，相信會吸引很多內地粉絲來港欣賞。不過，她認為香港的物價偏高，除非有足夠預算，否則或未會來港看演唱會。

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深圳、汕頭男粉絲指酒店價格偏高 決定即日來回不過夜

從深圳和汕頭來的彭先生和盧先生，分別是IU七年和十年的粉絲，他們表示，「搶不到博覽館附近的酒店，只有比較遠的」，再加上酒店價格偏高，一晚的價錢在2,000至3,000元甚至更高，因此讓他們覺得不值，「有這個錢不如多買點周邊」，故決定即日來回，今晚看完便直接回家住。

他們同樣指，內地限韓令致韓星在內地「開不了」演唱會，「只能在香港、澳門開」，而即便是在香港，這次的演唱會也是時隔6年才再來，期間沒有在內地開過演唱會，因此他們覺可吸引不少內地歌迷來港觀看，「在場館內看到全國各地來的粉絲多」，加上他們認為IU的亞洲影響力大，可能新加坡的粉絲也會慕名而來，間接帶動香港經濟。

彭先生透露，來港一天的花費在1,500元左右，主要花在食物、購物和買周邊上，他分享，一支應援棒連配飾的價錢是500元。盧先生則表示，從汕頭來港旅遊比較麻煩，如果沒有演唱會，未必會來香港玩。

南京粉絲覺香港較台北方便 更吸引內地粉絲

至於從南京來港2天的陳小姐則表示，從初中開始喜歡IU，至今已近8年，今次第一次看她的演唱會，「感覺內地來的粉絲比香港的多」，她表示，限韓令讓IU只在香港和台北開演唱會，而她認為，「香港比台北稍微方便一點，可能會較吸引內地粉絲來。」

她亦認為，韓星來港的演唱會可帶動香港經濟，她除了看演唱會外，亦有到香港不同地方遊玩，如今天上午便去了大嶼山行山，預計2天的花費約5,000至6,000元，包括機票、酒店、門票等開支。