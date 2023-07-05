韓國綜藝用中國國歌當BGM　引網民怒批「無底線」：限韓令請繼續

近日，一檔韓國綜藝《兄弟拉麵》在最新一期某片段中使用中國國歌作為背景音樂，引發網民怒批「無底線」。《北京日報》下屬的微信公號「長安街知事」亦對此事發表評論指，無論是無知還是無底線，中國國歌不容褻瀆，底線不容踩踏。



文章評論稱，從流出的節目片段看，當時許多人在餐廳吃飯，整場沒有一個中國人，做的餐食也跟中餐不沾邊，現場嘻嘻哈哈、聲音嘈雜，卻突然響起中國國歌作為BGM。

韓國綜藝用中國國歌當BGM，引網民怒批「無底線」。（網絡圖片）

影片曝光後，引發眾怒。許多網友怒批該行為「無底線」：

本來對韓國人沒好感的，現在更沒有了



建議限韓流，不要引進了。



一覺醒來，多了個首爾省了嗎？



都想當中國人是嗎？嘴上不說，但還是會從背景音樂裡流露出對中國的嚮往？



想加入中國早說啊，把他們通通給收了



欸，醒醒啦，韓國已經不是中國的附屬國了，你們可以放自己的國歌了



韓國綜藝真的是把路走絕了



文章評論道，中華人民共和國國歌《義勇軍進行曲》，誕生於中華民族生死存亡的危急關頭，凝結著中華兒女的犧牲與奮鬥，神聖不可侵犯。 中國國國歌法旗幟鮮明規定，國歌不得用於或者變相用於商標、商業廣告，不得作為公共場所的背景音樂等。

文章評論稱，此檔綜藝節目無所顧忌地將別國國歌娛樂化、庸俗化，無論是無知還是無底線，都極大傷害了中國人的感情。 愛國是國民的責任和本能，其中當然也包括自覺維護國歌的尊嚴和權威。中國國歌不容褻瀆，底線不容踩踏。

事實上，2014年，韓國JTBC綜藝「非首腦會談中」中，有日本代表出場時BGM為日本國歌，曾引發韓國觀眾不滿，要求節目停播，贊助商撤走。最終，JTBC方面替換節目製作人，解除相關音樂導演所有業務協議，官方發布致歉信後，爭議才算平息。