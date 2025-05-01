C919飛進歐洲受挫　歐航局：取得適航證至少還需3至6年

中國力推國產C919客機進軍國際市場，欲打破波音與空中巴士壟斷，但歐洲航空安全局（EASA）近期公開表示，該型號短期內無法取得歐盟適航認證，預估認證程序至少還需3至6年，對中國商飛而言無疑是一記打擊。



法媒《新工廠》（L'Usine Nouvelle）報道，歐洲航空安全局執行董事吉耶爾梅（Florian Guillermet）接受訪問時指出，「正如我們正式通知該公司的聲明，C919並無法在2025年內獲得認證，我們應該會在3到6年內，完成C919的適航認證審查」。該聲明直接澆滅中國希望透過歐盟建立國際品牌、快速出口C919的構想。

報道分析，中國商飛試圖將C919拓展至東南亞市場，並寄望歐盟作為突破口，在中美關係持續緊張、美國對中方波音訂單下封鎖情勢下，北京原期待歐盟能成為平衡西方壓力的合作對象。然而，EASA此番態度顯示，中國客機要想取得國際主要監管機構的安全背書，仍須長時間驗證。

吉耶爾梅受訪時透露，EASA早在四年前便與中國商飛展開合作，從設計、零組件驗證到後續試飛階段，中方投入了大量的資源、承諾和技術手段，「我認為他們總有一天會成功」。

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

不過，有業內人士對過長的等待時間提出質疑。瑞銀大中華區研究主管Eric Lin表示，在歐洲等候3年是合理的，但6年就異常了，特別是像瑞安航空這樣的廉價航空公司對C919感興趣時，這樣的延遲顯得格外奇怪。

航空分析師Li Hanming則指出，監管單位對尚未被國際廣泛採用的飛機型號持保留態度實屬正常，「C919的可靠性和安全性需要透過更多實際飛行去證明」。

C919是中國航空工業里程碑。圖為2015年11月02日，C919全球公開亮相。（視覺中國/當代中國授權）

目前，C919僅獲得中國境內的適航認證，僅能在中國大陸及香港執飛，尚未取得美國聯邦航空總署（FAA）或EASA認可。而這兩大機構所簽發的適航許可，雖僅限於美歐地區，但其認證標準長期被視為國際指標，未獲得其認證的飛機難以進入多數國家的航空市場。

儘管如此，仍有個別例外，如印尼曾在中國飛機尚未獲美歐認證前，單獨許可新舟60與C909型號執飛。印尼翎亞航空（TransNusa）接收了三架C909，也傳出有意購買C919，但據報公司內部仍對後續維修支援能力存有顧慮。

最後，報道指出，除了適航認證，中國商飛還面臨另一重大挑戰：即便C919被標榜為國產自製，但其核心零組件如發動機、航電與機翼大多仍仰賴歐美供應鏈。在美國總統特朗普重返白宮、貿易戰升級背景下，C919恐再度面臨技術封鎖與出口限制風險。