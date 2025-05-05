有片｜泰山景區兩遊客欲走捷徑 翻越護欄險墮崖
撰文：林芷瑩
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五一假期間，山東泰山景區內人山人海，兩名遊客翻越護欄時險墮崖。5月5日，景區客服表示，後續將增派人員加強重點區域監管。
事發於5月4日，山東泰山景區。影片顯示，兩名遊客翻越護欄時，女子墮下瞬間被同伴拽住雙腳懸於峭壁之上，兩人滾落數米山崖才停下。
目擊者稱，因現場人太多，涉事兩名遊客想抄近道，男子先翻過護欄後接應，女子從上方落地時失平衡，兩人一同墮下，幸該名男子拉住另一人的雙腳。雖然兩人經歷高空跌落但未受重傷，事後已自行離開。
網民睇法：
為了抄近道差點沒抄到人生終點
自不量力是不是就說的他倆
不要以為是景區就不在意，那可是座真山
幸好這男的蹬了一腳進縫隙了，不然真下去了
對自己的體重和靈活度沒點概念麽
真是抄近道了，差點走所有人前面了
遊客在泰山景區翻越護欄太危險了，沒有墜崖是萬幸！
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