有片｜泰山景區兩遊客欲走捷徑　翻越護欄險墮崖

五一假期間，山東泰山景區內人山人海，兩名遊客翻越護欄時險墮崖。5月5日，景區客服表示，後續將增派人員加強重點區域監管。



事發於5月4日，山東泰山景區。影片顯示，兩名遊客翻越護欄時，女子墮下瞬間被同伴拽住雙腳懸於峭壁之上，兩人滾落數米山崖才停下。

兩名遊客翻越護欄。（影片截圖）

男子先翻過護欄後接應，女子從上方落地時失平衡。（影片截圖）

兩人一同墮下。（影片截圖）

目擊者稱，因現場人太多，涉事兩名遊客想抄近道，男子先翻過護欄後接應，女子從上方落地時失平衡，兩人一同墮下，幸該名男子拉住另一人的雙腳。雖然兩人經歷高空跌落但未受重傷，事後已自行離開。

兩人滾落數米山崖。（影片截圖）

女子墮下瞬間被同伴拽住雙腳懸於峭壁之上。（影片截圖）

兩人事後自行離開。（影片截圖）

網民睇法：

為了抄近道差點沒抄到人生終點

自不量力是不是就說的他倆

不要以為是景區就不在意，那可是座真山

幸好這男的蹬了一腳進縫隙了，不然真下去了

對自己的體重和靈活度沒點概念麽

真是抄近道了，差點走所有人前面了

遊客在泰山景區翻越護欄太危險了，沒有墜崖是萬幸！

