關稅戰｜中美經貿高層會談　外交部：會談是應美方的請求舉行

《央視新聞》報道，外交部回應何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談，指這次的會談是應美方的請求舉行，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。



5月7日，外交部發言人林劍主持例行記者會。

有記者提問，外交部今早發佈消息，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，訪瑞期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。對此中方能否進一步介紹有關情況？

外交部回應中美經貿高層會談。（央視新聞）

林劍表示，美方近期不斷地表示，希望同中方進行談判。這次的會談是應美方的請求舉行，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。 同時我們也多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫對中國都是行不通的。 中方將堅定維護自身的正當利益，維護國際的公平正義。