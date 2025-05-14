小馬智行無人車碰撞後自燃？　企業回應：電池老化導致，無人傷亡

中國自動駕駛初創公司小馬智行（Pony.ai）旗下的無人駕駛測試車輛，近日在北京疑衝上綠化帶後自燃起火焚毀。

5月14日，小馬智行工作人員稱，車輛未有發生碰撞，是電池老化導致起火，事故中無人傷亡。



現場畫面顯示，小馬智行的無人車在綠化帶旁起火焚毀，冒出黑煙。火勢撲滅後，可見車身變形且多處被熏成黑色。

《海報新聞》報道，小馬智行工作人員稱，車輛未發生碰撞，行駛中車輛檢測到異常狀態，緊急剎車時衝到綠化帶，事故沒有造成人員傷亡，本次事故與車輛的技術和系統沒有太大關係，是電池老化導致。

小馬智行旗下的無人車在北京一路邊起火焚毀。（微博＠鞭牛士）

小馬智行旗下的無人車在北京一路邊起火焚毀。（微博＠鞭牛士）

小馬智行（Pony.ai）成立於2016年，是一間專注於自動駕駛技術研發的人工智能企業，也是內地首間獲出租車牌照的自動駕駛公司，總部位於廣州，致力打造L4級全棧式自動駕駛解決方案，覆蓋乘用車和商用車領域。

今年1月14日，小馬智行宣布已在北京開展自動駕駛高快速路無人化測試，也是北京市首批取得自動駕駛高快速路「主駕無人、副駕有人」道路測試許可的企業。

今年3月，小馬智行正式開通北京南站往返北京亦莊的Robotaxi服務，是北京市區首次開放火車站場景的自動駕駛出行服務。