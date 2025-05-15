前央視主播柴靜暢銷書《看見》遭下架　出版商：品質問題停止發售

央視前記者、主持人柴靜的著作《看見》今日（5月16日）傳出在內地收到下架通知。該本書於2012年出版，曾經風靡內地，內容講述柴靜十年在央視的採訪，紀錄中國社會問題如空氣污染、留守兒童等，該書由廣西師範大學出版社出版，銷量至今超過300萬冊，更成為該年的年度最暢銷書籍。



柴靜近年轉戰Youtube，她在網上發布多部影片瀏覽量破100萬次，最新一期主題是採訪台灣老兵高秉涵，談國共內戰的殘酷往事。



柴靜的著作《看見》今日（5月16日）傳出在內地收到下架通知。

柴靜暢銷書《看見》。（勞顯亮攝）

據北京貝貝特出版顧問有限公司發出圖書下架通知，表示「看見」一書因「質量（品質）問題」停止出版發行，決定將該書全部下架並召回，請平台接到通知即刻停止銷售此書。

這份通知的發函對象是天貓、淘寶、京東、當當、拼多多、新華等電商平台，今天在微信等社群媒體上迅速傳播開來。不過，截至發稿，京東及當當網上都還能購買此書。

2014年柴靜離開央視並未離開新聞界，2015年自費出版紀錄片《穹頂之下》，2023年，柴靜在YouTube開通個人頻道，多部影片都有破100萬次的瀏覽量。

期間，她製作的「陌生人：柴靜對話聖戰分子」預告片在微信迅速傳播但也很快就被封鎖。近期她則採訪分別在俄羅斯、烏克蘭作戰的中國大陸人和台灣人，引發許多關注。最新一期則是在台海局勢緊張下，採訪台灣老兵高秉涵，談國共內戰時的殘酷往事。

柴靜轉戰Youtube。（網絡圖片）

知名女記者轉戰Youtube：《穹頂之下》陷爭議

柴靜1976年出生於山西省臨汾市，24歲那年在中國知名電視製作人陳虻的邀請下加入央視，先後主持了《新聞調查》《面對面》《看見》等節目。

2003年沙士（SARS）疫情暴發，柴靜進入病區報道，先後七次與病人面對面，被評為「2003年中國記者風雲人物」。

2003年SARS疫情暴發，柴靜進入病區報道，先後七次與病人面對面，被評為「2003年中國記者風雲人物」。（柴靜微博圖片）

在主持《新聞調查》期間，柴靜報道了甘肅省武威涼州區雙城小學的學生服毒自殺案件（《雙城的創傷》，2003年），揭露了中國音樂學院2004年高考招生嚴重不公正事件（《命運的琴弦》），探討了中國同性戀的社會接納和HIV感染問題（《以生命的名義》，2004年），還走進女子監獄，揭開女囚殺害丈夫背後的真正原因（《女子監區調查》，2005年）。

柴靜將在央視的十年經歷寫成《看見》一書，於2012年出版，暢銷300萬冊。一年後柴靜在美國產下女兒，被網民質疑「假愛國」。2014年初，柴靜從央視離職，之後淡出公眾視線。

2015年2月28日，柴靜帶著自費拍攝的霧霾調查紀錄片《穹頂之下》重回大眾視線，但該紀錄片卻在中國掀起巨大爭議。據統計，該片在網上播出48小時後，總播放次數超過2億，隨後影片和相關文章在內地被撤下。

柴靜的《穹頂之下》曾一度引發輿論熱議。（柴靜視頻截圖）

據此前《香港01》的評論，海外輿論場對柴靜的關注主要在她曾經在中國輿論場引發的巨大爭議以及反恐紀錄片本身，將她形塑為一個具有為中國體制不容的有獨立精神的女記者，而中國國內輿論場對她的討論則集中在她曾經發布的紀錄片《穹頂之上》以及在民族道德與價值認同層面。