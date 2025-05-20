財政部：4月份中央收入增長1.6% 今年以來首月實現正增長
撰文：許祺安
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《央視新聞》報道，財政部今日（5月20日）公布1-4月財政收支運行情況。1-4月，全國一般公共預算支出93581億元（人民幣，下同），同比增長4.6%。全國一般公共預算收入80616億元，其中4月稅收收入增長1.9%，月度增幅由負轉正。
數據顯示，1-4月，全國一般公共預算收入80616億元，同比下降0.4%，降幅比一季度收窄0.7個百分點。
分中央和地方看，中央收入4月份增長1.6%，今年以來首月實現正增長；地方收入增長2.2%，增幅與一季度持平。
從稅收收入來看，裝備製造業保持較高增幅、支撐作用持續凸顯，其中，鐵路船舶航空航天設備製造業、計算機通信設備製造業稅收收入分別增長33.2%、6.8%。消費品以舊換新政策加力擴圍，文旅消費需求持續釋放，文化體育娛樂業稅收收入增長8.6%；新質生產力加快培育，數字經濟發展勢頭向好，信息傳輸軟件和信息技術服務業稅收收入增長12.2%，科學研究和技術服務業稅收收入增長12.7%。
同時，財政支出持續增長，1-4月，全國一般公共預算支出93581億元，同比增長4.6%。其中，社會保障和就業支出16852億元，同比增長8.5%；教育支出14481億元，增長7.4%；衛生健康支出7462億元，增長3.9%；科學技術支出2953億元，增長3.9%；文化旅遊體育與傳媒支出1110億元，增長3.2%；商業服務業等支出652億元，增長29.5%，重點領域支出得到較好保障。
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