「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」邁出第一步

在4月25日召開的專門研究經濟形勢和經濟工作的政治局會議上，高層首次提出要「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，在五一黃金周結束之後，這一佈局即邁出了第一步。

先看國內經濟工作。5月7日，國新辦舉辦新聞發布會，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會負責人介紹「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，並答記者問。中國人民銀行降息又降準，推出三大類、十項措施，包括：降低存款準備金率0.5個百分點，預計將向市場提供長期流動性約1萬億元；完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的5%調降至0%；降低個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步調整。等等。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

金融監管總局則推出八項增量政策，包括：加快出台與房地產發展新模式相適配的系列融資制度；進一步擴大保險資金長期投資試點範圍；調整優化監管規則，進一步調降保險公司股票投資風險因子，支持穩定和活躍資本市場；儘快推出支持小微企業、民營企業融資一攬子政策，助力穩企業、穩經濟；制定實施銀行業保險業護航外貿發展系列政策措施，對受關稅影響較大的市場主體提供精準服務，全力幫扶穩定經營，拓展市場；修訂出台併購貸款管理辦法，促進產業加快轉型升級；發起設立金融資產投資公司的主體，擴展至符合條件的全國性商業銀行，加大對科創企業的投資力度；制定科技保險高質量發展的意見，更好發揮風險分擔和補償作用。

中國證監會則將推出一攬子金融政策，支持穩市場、穩預期，包括：動態完善應對各類外部衝擊的工作預案，全力支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」作用，配合中國人民銀行健全支持資本市場貨幣政策工具長效機制；推動公募基金重要改革，改革突出強化公募基金與投資者的利益綁定，將優化主動權益類基金收費模式，業績差的必須少收管理費，通過浮動管理費收取機制，扭轉基金公司「旱澇保收」的現象；對於確受關稅政策影響較大的上市公司，在股權質押、再融資、募集資金使用等方面進一步增強監管包容度，幫助紓困解難。

2020年5月27日，中國江蘇省連雲港的一個港口，工人將出口的鋼鐵產品裝載到一艘貨船上。（Reuters）

從以上政策公布的時機和內容來看，契合了政治局會議上提到的「加緊實施」、「用好用足」、「加力支持」、「既定政策早出台早見效」，以及「着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」、「以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性」的既定目標和戰略安排。

再看國際經貿鬥爭。同樣是在5月7日，中國外交部發布消息，國務院副總理何立峰5月9日至12日訪問瑞士，期間與美方舉行會談。中國商務部新聞發言人就此答記者問時說，「美國新政府上任以來，採取了一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟復甦增長帶來嚴峻挑戰。中方為捍衛自身正當權益，採取了堅決有力反制。近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方訊息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。」

商務部發言人答記者問的說法包括三層意思：其一，時下還未有定論的全球關稅戰尤其是中美關稅戰、貿易戰，主要責任在美方，中方完全不想打，因為註定沒有贏家，面對美方的違規、無理施壓，中方只能反制；其二，中美經貿談判可以，中方始終敞開大門，關鍵是怎麼談，這次接觸是美方「主動」向中方傳遞訊息，中方決定進行接觸是基於全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲；其三，何立峰副總理今次是在瑞士訪問期間與美方舉行會談的，會談能否取得實質進展還是未知數，畢竟會談不等於談判，即便進階為談判，這一次的談判也與特朗普第一任期的中美經貿談判完全不同，不僅僅是談判的代表換了，整個時局也不同了。

2025年1月11日，中國北京，圖為何立峰在第11屆中英金融峰會上發表講話。（Getty）

將國新辦「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」新聞發布會與對外官宣中美會談消息放在同一天可能是偶然，但「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」卻是一場必然的「持久戰」。

剛剛結束的五一黃金周數據看上去很亮眼，但從人均支出按年增長來看，整體尚未恢復到疫情前水平，這也說明中國擴內需、促消費仍面臨很大挑戰；至於中美經貿會談，不可能幻想和指望一談就能解決問題，中美結構性矛盾的長期性和複雜性決定了兩國經貿鬥爭註定會反覆震盪。將「國內經濟工作」放在「國際經貿鬥爭」之前，一方面說明中方一直強調的「以我為主」、「集中精力做好自己的事」，另一方面也說明中美的世紀之爭本質上取決於哪一方能將內政問題處理得更好，畢竟，起決定作用的從來都是「內因」，只不過現在最搶眼的是「外因」罷了。