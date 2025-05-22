C919航點覆蓋內地15城+香港　加速網絡擴張挑戰波音、空巴

內媒《觀察者網》報道，自2023年5月28日完成首度商業飛行以來，中國自主研製的大型客機C919航線網絡持續擴張。臨近兩周年之際，該機型再添新航點，上周陸續開通上海至深圳與廈門的航線，使其覆蓋範圍跨越包括香港在內的16座中國城市，展現其全面擴張態勢。



有媒體21日跟進報道指出，C919近年服務升級與航網擴展反映了中國在高端製造領域的雄心。報道援引航空信息平台「航旅圈」（airwefly）分析師鄭傑森（Jason Zheng，音譯）說法表示，C919的航線網路覆蓋了中國一線城市和熱門旅遊樞紐，越來越多的國產噴氣式客機增加了航班頻率，展示了其運營的可靠性和盈利潛力。

鄭傑森進一步指出，C919正在吸引海外航空公司與監管機構的關注，強調該機型在國內高收益航線（如京滬、滬深等黃金商務航線）的持續穩定運營，將成為其性能實力的最佳證明。

今年5月，C919正式投入上海虹橋—深圳直達往返航線運營。（央視新聞）

另據中國東方航空信息，C919自5月18日起新增上海虹橋至深圳寶安航線，並於5月25日開通上海虹橋至廈門高崎航線。這使深圳與廈門正式納入C919航網。至此，C919已實現北京、上海、廣州與深圳四大一線城市全覆蓋。

除上述城市外，C919亦飛抵重慶、成都、武漢、杭州、西安、瀋陽、太原、溫州、長沙、海口及三亞等地，自今年初起亦持續執行上海—香港的跨境每日定期航班，成為該型機首個對外航點。

綜合媒體報道，C919於2023年5月由東航執飛首航，國航與南航也已接收該型機。東航預計今年內再接收10架C919，使機隊總量達20架。

根據公開信息，C919製造商中國商用飛機公司（中國商飛）總部設於上海，目前已取得逾360架國內訂單，逐步打破波音737與空巴A320系列壟斷中國單通道客機市場的格局。中國正試圖進一步拓展C919海外市場份額，與兩大老牌飛機製造商正面競爭。

圖為2024年2月20日，中國商飛一架C919客機於新加坡航展上作飛行表演。（新華社）

中國商飛營銷中心副總經理楊洋曾在今年1月表示，公司目標是在2026年前推動C919於東南亞投入營運，並爭取最快今年獲得歐盟航空認證。「我們希望在中國國內讓更多C919飛機投入運營，在把它們帶到東南亞之前徹底查明任何潛在問題。」

與此同時，有分析認為，美國關稅政策也可能為C919進軍海外市場帶來契機。《路透社》報道即稱，愛爾蘭瑞安航空執行長邁克爾・奧利里（Michael O'Leary）5月1日致信美國國會議員時警告稱，若美方關稅政策推升飛機價格，該公司可能取消數百架波音737 MAX訂單。

奧利里指出，如果美國政府繼續實施其不明智的關稅計劃，且這些關稅對波音飛機出口到歐洲的價格產生實質性影響，那麼肯定會重新評估目前的波音訂單，以及將這些訂單轉移到其他地方的可能性。

他補充稱，雖然瑞安航空尚未與中國商飛展開洽談，但若中國飛機比空巴同類型便宜10％至20％，「我們當然會考慮採購」。