C919新航線　深圳-上海直航航班今開通

5月18日，國產客機C919再增加一條定期商業航線，來往上海虹橋及深圳，每日往返一班。



《央視新聞》報道，5月18日上午，由機號為B-657T的C919客機執行的MU5331航班，從上海虹橋國際機場起飛，歷經近2小時飛行，於11時31分抵達深圳寶安機場，標誌著C919正式投入上海虹橋—深圳直達往返航線運營。當日，往返首航航班均接近滿座。

C919正式投入上海虹橋—深圳直達往返航線運營。（央視新聞）

由C919機型執行的上海虹橋—深圳航班，自5月19日起將執飛MU5351/MU5360往返航班，每日往返一班。去程航班號MU5351，17時40分從上海虹橋起飛，20時05分抵達深圳；回程航班號MU5360，21時30分從深圳起飛，23時55分抵達上海虹橋。

該航線是C919首次在深圳開通定期商業航線。C919執飛深滬航線後，將有助於在雷雨季節、流控頻發時，提高這條航線的正常率及運行效率。

東方航空全球首架C919（註冊號B-919A）。（微博＠中國東方航空）

據介紹，東方航空將在近日開始接收新一批C919飛機。今年，東航計劃再接收10架C919，C919機隊規模將達到20架。