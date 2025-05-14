中國製造2025十年成績單揭曉　關稅戰「奉陪到底」底氣何在?│去片

中美關稅戰如火如荼，一片嘈雜聲中，中國「製造強國」戰略的首個十年綱領——《中國製造2025》安靜地迎來驗收的節點。



這十年並不容易，國際局勢詭譎且瞬息萬變。2018年特朗普首個任期對中國開打貿易戰，其後是長達7年的技術封鎖；2025年，特朗普再上任，對華關稅再度升級，晶片、電動車、AI等關鍵領域被全方位鎖定。



這場「去中國化」的極限施壓，卻意外成為檢驗「中國製造」抗壓能力的「試金石」，更成為中國邁向全產業鏈自主的加速劑。十年前，中國啟動這項雄心勃勃的產業升級計劃，試圖讓「世界工廠」擺脫低端代工，邁向技術自主與品牌崛起。如今，十年期限將至，中國製造是否真正跨越了「卡脖子」困境？



中國政府2015年出台了「中國製造2025」戰略。德國近日將推出被指效法中國的《國家產業戰略2030》。（資料圖片）

2015年5月8日，《中國製造2025》由國務院正式印發，明確將「製造強國」作為國家戰略目標，圍繞提升製造業創新能力與核心競爭力，提出「五大工程、九項任務、十大重點領域」。十大重點領域涵蓋了：新一代信息技術、高端數控機床與機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備與高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農業機械、材料、生物醫藥與高性能醫療器械。

但在世界的新一輪產業革命中，中國並不是最早加入戰局的國家，反而是「遲到的參賽者」。

在「中國製造2025」提出之前，全球老牌工業國家早已開始佈局自己的製造新時代。奧巴馬執政的美國政府在2011年提出了「先進製造夥伴計劃（AMP）」聚焦能快速商品化、大眾化普及的新型科技，推動美國「再工業化」，將美國海外製造業（尤其是高端製造業）遷移回美國本土。其後，德國在2013年推出了「工業4.0」計劃，聚焦「智能生產系統（Cyber-Physical Systems）」，以高度自動化打破生產壁壘；日本制定了「物聯網與機器人戰略」，英國提出了《工業2050戰略》，法國起草了《未來產業》規劃，韓國則出台「未來增長動力計劃」......

對這些國家而言，一個長期以組裝和低端代工為主的「世界工廠」，竟突然加入高端戰局——在新能源車領域與德國競爭，在半導體、AI行業與美國角力，甚至還要分食德法在航空客機的市場；而這只是「三步走」計劃中的其中一步，中國還要將「製造強國」推進至制定「中國標準」，這無疑是在對世界工業產業格局中長期以來的「分工明確、互補合作」發起顛覆性的挑戰。

中國從「世界工廠」改良升級。（視覺中國）

「中國製造2025」更撼動了許多國家的心理防線。2017年，《紐約時報》評論稱，「中國的科技雄心，將打破全球貿易秩序」。美國商會（U.S Chamber of Commerce）大中華地區高級主任王傑也在《紐時》的採訪中直言，若「中國製造2025」目標實現，美國和其他國家最終對中國而言都只是石油、天然氣、牛肉、大豆之類的大宗商品出口商。

這些評價恰恰反映出歐美對「中國會，且能夠做得到」的清醒評估。一旦這個過去只被鎖定在產業鏈末端的國家，真正站穩在高科技供應鏈的前端，那麼任何現有秩序的既得利益者都難以保持從容。

雖然此後中國對「中國製造2025」趨於低調，政府工作報告中也不再提及。但一步棋落，美國還是率先動手。2018年，美國總統特朗普發動301調查，與中國開打貿易戰，標識著美國對中國在未來科技競爭中的圍堵正式展開。7年角力，美國對華為、中興等關鍵科技企業進行技術封鎖，再到今日接種而至的關稅大棒，對手的打壓也證明了，「遲到的參賽者」正在改寫規則。「中國製造2025」的十年考驗結果，也早已隱藏在一直以來底氣十足的應對姿態之中——「打，奉陪到底；談，大門敞開」。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

底氣從何而來？

中國是當今世界上唯一擁有全產業鏈的國家。在聯合國產業分類所列的41個工業大類、207個工業中類、666個工業小類中，中國是唯一全部覆蓋的國家。這一獨特優勢，不僅是展示中國製造業的全面和強大，在貿易戰中也發揮了關鍵作用。

從數據來看，「中國製造2025」進行至一半時，2020年中國製造業增加值佔全球近30%，2023年中國製造業增加值佔全球32%，超過美國、日本、德國和韓國的總和。另據世界銀行數據，2024年，中國在全球製造業產值中佔比28.7%（美國為16.8%），中國製造業增加值佔全球30%，連續十五年保持在世界第一的位置。在光伏、新能源車、高鐵等高尖端領域，中國已占據全球主導地位。

2024年10月24日，比利時比利時澤布呂赫（Zeebrugge）港口，圖為比亞迪的電動車停泊在港口，（Reuters）

港大協理副校長劉寧榮教授分析認為，中國如今的製造總量已佔全球三分之一，「在量上我們是進步是很迅猛的」。尤其從2000年只佔全球製造的6%，到現在超過了德、日、印、美四國總和，這個轉變極為深刻。」

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文亦指出，「中國制造業已形成強大體系基礎，不僅經受住了外部沖擊，而且在多個領域達到乃至引領全球。」

面對歐美在高尖端技術上的「卡脖子」，中國的選擇不是報復，而是替代。

典型案例是華為的「備胎計劃」。2019年被列入實體清單後，華為海思半導體總裁何庭波在一封內部信中宣布：「所有我們曾經打造的備胎，一夜之間全部轉正。」五年過去，搭載國產麒麟芯片的華為手機重新殺回市場。雖然ASML CEO彼得·溫寧克（Peter Wennink）認為，「中國半導體落後西方10年」，但也不得不承認，中國的追趕速度「令人不安」。

圖為華為位於深圳的總部外牆，裝有公司標誌。（Reuters）

被一直詬病僅60%是國產，在最關鍵的發動機部分仍要依賴美國的國產大飛機C919，也在尋找被「卡脖子」時的替代能力。國產發動機長江1000A已於2023年完成掛飛測試，預計2027年實現商用。未來C929新一代國產大飛機將完成100%中國造的目標。

美國國務卿魯比奧在去年9月的報告指出，中國的創新實力已有明顯躍升，而這得益於中國在部分關鍵技術上具備領先優勢。報告點評了十大領域的發展成果，指中國在一些領域取得了超乎預期的成功，在某些領域取得了進步，也在至少一個領域並未成功。「即使評價褒貶不一，但也代表著中共不可否認的勝利。十年前，中國在這些尖端產業中無一領先，但現在它是無可爭議的領導者。」

2024年2月20日，一架中國商飛C919飛機在新加坡樟宜會展中心舉行的新加坡航空展上進行飛行表演。（Reuters）

無論是華為Mate 60系列搭載自主晶片，重返市場；還是C929未來將實現100%國產化；以及北斗衛星導航系統逐步取代GPS，他們都共同在說明：對中國而言，進口是選擇，而非依賴。

中國科學技術發展戰略研究院發布的《國家創新指數報告2024》也顯示，中國在全球創新指數排名第10位,接近歐洲主要發達國家水平。正如王文所說：「美國對中國的遏制與制裁，反而「倒逼」中國的新一輪科技進步與產業升級，在一定程度上加速了中國自主創新和高端製造突破的步伐。」

中港台專家集體評高分 印巴衝突對中國製造最好的證明

在「中國製造2025」的相關文件中，並沒有列明十項領域需要達到的數據標準。不過強調要在2025年形成一批具有較強國際競爭力的跨國公司和產業集群，在全球產業分工和價值鏈中的地位明顯提升。

2024年，南華早報評價「中國製造2025」已完成86%；美國共和黨參議員盧比奧亦發布《The World China Made》（中國打造的世界）中提到，十大重點領域中，電動車、能源發電技術、高速鐵路、造船業等4個領域已完全實現目標，航空航天、生物科技、新材料等5個領域則達到部分成功，只有農業機械未能達到預期目標。

2024年9月9日，美國參議員魯比奧（Marco Rubio）發布報告《中國製造的世界：九年後的「中國製造2025」》（魯比奧參議員網站）

BBC則在今年2月發布7分鐘影片，稱讚《中國製造2025》取得巨大成功，並罕見讚「國家支持的資本主義模式」令「中國製造2025」取得了成功。

《香港01》在近期對中港台三位學者進行專訪，他們集體為「中國製造2025」打出高分。人民大學王文教授和港大劉寧榮教授，不約而同給出了90分的評價，並稱讚中國在高鐵、光伏、新能源汽車等領域都做出了「跨越式突破」。

王文表示，「中國製造2025」取得的成績充分驗證了政府引導與市場機制協同發力的有效性，作為轉型升級的綱領性戰略，發揮了重要的制度引導和資源整合作用。他亦指出，若以全球頂尖水平為標準衡量，中國製造在先進晶片、核心基礎軟件、航空航天關鍵零部件等方面，仍與德國、日本、美國等製造強國存在一定差距。尤其在關鍵核心技術攻關、標準體系完善、知識產權保護等方面，需要在未來持續加大投入和深化佈局。

中國高科技的機電產品出口持續增加，成拉動中國經濟的另一動力。（路透社）

劉寧榮教授評價，中國已邁入製造強國的初步階段，「三步走」的第一步已經完成，「在『量』上我們已經遙遙領先」。他也直言，在『質』的層面上，依然存在產出效能與高端科技都短板和挑戰，「今天我們把晶片做好，但若光刻技術不突破，那還是要依賴荷蘭人，我們越往高端走，越會碰到更多瓶頸」。他強調，中國需要考慮一個問題，就是「如何不要永遠在跟在別人後面，說我們要解決卡脖子技術難關。」中國要在科技中取得突破，而非被別人控制在手裡，永遠都有「卡脖子」，「我們需要有一個長期的科技發展戰略」。

海潮智庫研究員、香港理工大學助理教授李鎮邦（台灣）長期關注中國的高科技和製造業發展，對於《中國製造2025》他則給出100分的高分。

他表示，《中國製造2025》綱領共有三個步驟，當時設定的2025目標是躋身世界製造強國行列，他認為若單看這點，目標已經完全達成，「現在討論的不再是中國是不是世界製造強國，而是中國是不是世界第一製造強國。」

「中國製造2025」戰略規劃的目標是，在2025年邁入製造強國行列，最終在2049年成為製造強國前列。（資料圖片／視覺中國）

李鎮邦又提到，十大領域中國的AI、機械人和新能源車的表現都很出色，但他要特別提到許多人低估的生物醫藥。他關注到最近有很多中國的新興藥企，李鎮邦提到，要評價這個領域的門檻比較高，許多人用很多傳統製藥的觀點去評價，但中國的新興製藥其實成長非常驚人，「這是一直被外界所忽略的。」

另外他也提到最近印巴衝突中，中國殲-10C的表現引發關注，「正好發生在中國製造提出的（2015年5月8日）前，我覺得是中國製造在全世界揚眉吐氣的一天，非常巧合的時間點」，李鎮邦認為，這是對中國製造2025最好的一個呼應。

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《中國製造2025》十年成績單

基於《中國製造2025》設定的目標，以及官方報告、專家學者、媒體的評估觀察，《香港01》於5月10日陸續推出「中國製造2025」系列專題報導，分別對十大重點領域的十年成就與主要挑戰進行分析介紹。以DSE量表為標準，為每項領域作5分制評估，結果顯示：

2分（起步階段）：無

3分（持續發展）：高端數控機床與機器人、生物醫藥及高性能醫療器械、新材料、農業機械

4分（完成目標）：新一代信息技術（5G、晶片、AI）、航天航空

5分（超越強敵）：先進軌道交通裝備（高鐵）、節能與新能源汽車（光伏、新能源車）、電力裝備

5*以上（領先世界）：海洋工程裝備及高技術船舶

從上述來看，誠然在農業機械上明顯落後，在部分領域亦未完全擺脫技術「卡脖子」的風險。但不可否認「中國製造2025」這張十年答卷已在多項實現「並跑」到「領跑」的突破，若以5分評價，毫無疑問整體達到4至5分的成績。

與2015年時相比，如今的中國製造已非全球低端代工廠供應鏈中的末端角色，而是掌握著核心技術與市場主導權的核心位置。中美貿易戰、關稅戰下，「中國製造2025」未被擊倒，反而展現出強大的韌性，完整的產業鏈升級和內循環自立自強的動力。

DeepSeek的出現引發全世界關注。（Reuters）

放在十年前，可能任誰也不會想到《中國製造2025》會交出如此成績單，更不會想到這一製造強國戰略會成為決定今天中美較量的關鍵一招。十年成績不只是亮眼的答卷，更是下個十年「中國製造」的堅實基礎。在邁向製造強國的路上，靠的不能只是政策扶持和單一領域企業突破，而是要將全產業鏈的底氣轉化為可持續、能創新的現代化製造體系。

要知道，中國的長遠目標並不是局限於自身的發展與強大，而是試圖通過提供給世界可供選擇的「中國方案」進而在推動制定全球標準和構建新型國際秩序上有所作為，習近平提出「人類命運共同體」、「全球發展倡議」、「全球安全倡議」以及「全球文明倡議」的底層意涵即在於此。特朗普向全球發起關稅戰再次警示世界，大變局真的來了，雖然這一變局早在特朗普第一任期就已經開始。

接下來，《中國製造2025》還會沿著三步走戰略穩步推進，但已經到來的世界百年未有之變局，註定會為中國乃至全球各國帶來更多震蕩與不確定性，除了係好「安全帶」，中美誰能為動蕩的世界注入確定性，誰就是變局時代實質意義上的「話事人」，畢竟在今天，確定性就是信心，而信心一直比黃金都重要。