C919商業運營兩周年：日飛7小時、航線達25條、客座率穩破八成

中國國產大型客機C919迎來商業運營兩周年。作為全球首發用戶的中國東方航空披露，截至5月27日，C919已累計安全飛行超過2.8萬小時，執行商業航班超過1.14萬班，承運旅客人數突破157萬，日均利用率已超過7小時，運營能力獲得全面驗證。



內媒《澎湃新聞》5月28日刊載C919商業運營兩周年專題報道，內文先基本介紹C919為中國首款依照國際適航標準研發、具自主知識產權的單通道噴射幹線客機，座位數介於158至168之間，航程為4075至5555公里。自2007年立項，2017年首飛，並於2022年9月取得中國民航局型號合格證。2022年12月，東航接收全球首架C919，2023年5月28日執飛首個商業航班，從上海虹橋飛往北京首都，標誌中國民航正式進入國產大飛機商業營運階段。

滬廈C919執飛航線正式開通。

東航表示，過去兩年中，C919成功完成多項「首次」任務，包括首次投入京滬航線、首次服務春運、首次亮相新加坡航展、首次加注可持續航空燃料、首次執飛滬港定期航線及電影主題航班。中國東航C919飛行部總經理尚峰表示，「從我們C919機組的感受來說，C919的優秀程度比我們想像的還要好」。

報道介紹，目前東航C919機隊已增至10架，飛行員超過127人，乘務員超過640人，機務人員約500人，並被授予「央企楷模」稱號。東航C919客機客座率穩定在80%左右，曾在廣州至西安、廣州至長沙等航線創下高達93.6%的客座率紀錄。

根據航班管家數據，C919目前已開通航線25條，覆蓋內地17個城市，包括上海虹橋往返成都天府、北京大興、北京首都、廣州、西安、香港、重慶、深圳、太原等地。上周日均空中利用時長達6.2小時，東航以7.3小時領先國航與南航。

中國東方航空C919客機。（新華網）

生產方面，《澎湃新聞》引述知情人士消息，中國商飛於今年預計下線C919客機54架，產能目標為75架；2026年預計下線84架，至2029年總產能將提升至200架，累計下線超過500架。截至目前，C919已獲約1500架訂單，其中確認訂單近1000架，東航訂單總數達105架。

在供應鏈方面，中航西飛為C919主要機體結構件供應商，已就翼盒、中機身等多個部件擴充產能。GE航空航天大中華區總裁向偉明則指出，雖仍面臨全球供應鏈挑戰，但目前C919交付進度未因LEAP-1C發動機供應問題受到影響。

2月20日，一架中國商飛公司C919客機在新加坡航展上做飛行表演。（新華社）

根據今年民航工作會議內容，C919將進入規模化發展與多用戶運營新階段，全年預計運送旅客超過100萬人次。中國民航系統亦將加快C919與未來C929機型的適航審定與改型優化工作，助力國產大飛機邁向國際市場。