尿袋爆炸｜台灣Starbucks星巴克送給員工的行動電源突自爆炸兩洞

台灣職工福利委員會（福委會）送的行動電源自爆，夥伴實在嚇壞了！



這是星巴克2023年5月送給員工的行動電源，有前員工表示，日前放著充電，結果突然冒煙爆炸，聯繫星巴克客服後，卻認為態度消極，沒有積極處理。

而星巴克回應，得知後有第一時間關心，也有向行動電源的廠商要求提供合規的安全證明。

有前員工表示星巴克2023年5月送的行動電源突爆炸，並批評事後客服態度消極沒積極處理。（YouTube@TVBS NEWS）

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「這個真的是自爆現場……」辦公室地板一整塊都是一粒粒碎片，上面還有些燒焦痕跡，而旁邊還有個比較大的黑色物體直接裂成兩半——它原本是一個黑色正方形的行動電源，是台灣星巴克福委會在2023年5月時送給員工的禮物，只是日前有人放著充電，竟然直接冒煙爆炸。

前員工徐小姐形容：

就炸到我們地毯都兩個洞。

徐小姐10日中午11點多，將行動電源放在地上的插座充電，下午一點多回到公司，就看到行動電源在冒煙，辦公室其他人先用隔熱的東西將行動電源移開插座，結果還是自己爆炸，嚇壞所有人。

後續聯繫星巴克客服兩次，但控訴沒有積極處理，還說到畢竟「使用兩年了」這種話。

就是覺得這件事情還蠻誇張的啊，他其實可以跟我拿這個照片，起碼要跟其他有正在使用這個行動電源的夥伴宣導。 前員工徐小姐

徐小姐也認為，畢竟是送給員工的禮物，福委會的錢有部份也是從薪水裡面扣，認為品質沒有做好把關，而星巴克也回應，第一時間關心使用者後續情況，有立即請行動電源廠商提供合規的安全證明，也將加強內部宣導。

3C達人Tim哥則表示：

一般行動電源如果你從購買日開始算，3年以後我建議就要趕快換一顆，或者是你覺得拿到行動電源在充電的時候摸到特別燙，甚至有膨脹的現象，這時候就先不要去用。

電池這個東西用久了，壽命就會衰退它的電池的容量，充電效果就沒那麼好。

專家就有提到，行動電源沒有一定的期限，要看容量電壓，還有使用狀況環境，是否常常過充？或是放在高溫高濕的地方，有摔到撞到也有可能傷到裡面的線材，因此建議3C產品還是要定期更替。

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