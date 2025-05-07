尿袋上機限制已經生效｜行動電源限制不看mAh、帶出國僅得1個方法｜民航處即日（4月7日）起對攜帶尿袋／行動電源登上航機實施新例！即睇2025年最新版本尿袋上機限制2025最新版！



連續發生多宗因行動電源（俗稱尿袋）爆炸導致行李艙起火事件，觸發全球航空公司收緊攜帶行動電源上機的限制，香港民航處正式立例，由2025年4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器，為其他便攜式電子裝置充電，和／或在航機上為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。其實就算民航處未立例，全球多家航空公司已經定下了相近的「尿袋上機限制」，馬上為你整理、安心出行帶尿袋去旅行。

記者親身經驗：揀呢排位要小心

早排記者飛了3轉日本，一次自動派位到緊急逃生位那一排，又一次坐CX回港被派位至經濟艙最前一排，兩者生沒有前排座位，因此也無法將手提行李放在前排座位下。空中服務員要求我將手提行李放上頂部行李櫃，但由於行李內有尿袋，空姐表示我只能將電池拿出來，全程放在褲袋內……雖然麻煩但還是得跟從指示。如果各位被派到相同位置，都要留意一下。

尿袋上機限制6大注意

✈️ 01. 任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。所以去達機場航空公司櫃位check in 及寄放行李時，必須肯定所有寄艙行李內，沒有任何行動電源（尿袋）、或相機及其他產品使用的可拆式充電池。

任何行動電源、相機鋰電、充電池均必須隨乘客的手提行李登機。

另特別提醒各位，近年頗流行的電動行李箱，一樣需要先拆走電池手提上機，不可寄艙！

近年流行的內置電池／摩打行李車，均需要拆電、手提上機，不可寄艙！

✈️ 02.可帶幾多個尿袋登機？

A.電量上限：可手提登機的「尿袋」電量上限要看電池標示的「瓦時」Wh數值大小，而不是平時買尿袋時會留意的mAh值。按照國際航空運輸協會（IATA）規定，大部份航空公司限制乘客不可攜帶 160 瓦時（Watt hour、Wh）以上的大型鋰電池上機；個別航空公司更要求帶同容量介於100Wh至160Wh間電池的乘客，需先向航空公司報備方能登機。

B.電池數量：不同航空公司容許帶上機的「尿袋」數量均有不同限制，可參考文末的連結。

雖然你可以用算式去計出Wh量，但建議帶同「直接標明Wh數值的行動電源」上機，否則仍然有可能被海關沒收。

網上有條算式可以自行將mAh轉化為Wh：

瓦時（Wh） = 充電池工作電壓（V） 乘 毫安時(mAh) 再除 1000



記者認為應該購買「直接標明Wh數值的行動電源」才最可靠

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✈️ 03.有部份航空公司為免有乘客偷偷使用行動電源（特別是飛韓國的航班），要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封。

部份航空公司要求登機前用膠紙將所有充電線駁口密封

✈️ 04. 行動電源／電池在航程中不可放在客位上方的行李架，必須放在收於前方座椅下的隨身物品中。提提你，如果你被安排座於緊急逃生出口位置的座位，由於前方座位下不能放行李，此時應向機組人員查詢，多數會要你放在衫袋／褲袋內。

部份航空公司更要求行動電源／電池在航程中必須放在前方座椅下的隨身物品中，不可放在客位上方的行李架。

✈️ 05.在登機後任何時間、任何情況均不可使用「外置充電器」為其他便攜式電子裝置充電，和／或在航機上為「外置充電器」充電。

在登機後任何時間、任何情況均不能使用行動電源

✈️ 06.別以為自己很聰明，以為：「密封充電口？我用Magsafe無線充電你耐我何？」無論是有線／無線充電亦屬違規。

不少航空公司亦明文表示，就算使用無線充電亦屬違規。

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10大港人常用航空公司限制一覽

更詳細／更updated限制，請參考以下航空公司網頁連結：

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以上資料卡僅供參考，近日各航空公司有可能再修例，點擊以下連結直接到航空公司網頁查詢資料更佳：

✈️ 國泰航空 Cathay Pacific

✈️ 香港快運 HK Express

✈️ 香港航空 Hong Kong Airlines

✈️ 大灣區航空 Greater Bay Airlines

✈️ 中華航空 China Airlines

✈️ 長榮航空 EVA Air

✈️ 日本航空 JAL

✈️ 全日空 ANA

✈️ 卡塔爾航空 Qatar Airways

✈️ 大韓航空 Korean Air

其他常見跟機數碼電器產品登機限制：

手機／手提電腦／平板電腦｜這類產品之電池難以拆除，只要關閉電源也能放入行李箱寄艙。不過寄艙撞爛就未必有得claim保險。

充電式可發熱裝置：「暖手蛋」要先拆走內置電池即可帶上機；內置電池式「直髮夾」不能帶上機，建議只帶插電掣的款式。

自拍棒／相機腳架：手提行李登機上限管徑 1cm 以下、可收縮後高度 60cm 以下；寄艙上限管徑 1cm 以上、可伸縮且其收合後高度超過 60cm 以上。