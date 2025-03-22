尿袋放背囊都被沒收？3月起搭飛機行動電源新規　少「1標示」勿帶

最近許多航空公司對於尿袋攜帶上飛機，都有公告了規定。



尤其準備赴韓旅遊的人要特別注意，根據韓國政府的最新規定，搭乘所有韓籍航空，尿袋除了要隨身攜帶、不可託運之外，還有攜帶數量的限制，且行動電源機身必須有「標示Wh電池容量」才可帶上飛機。對此韓國觀光公社台北支社也提醒，如果機身標示的是「mAh容量」，建議不要攜帶。

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韓籍航空攜帶尿袋上機最新規定（Facebook@韓國觀光公社 台北支社 ）

尿袋／行動電源放隨身袋還是被沒收！搭飛機新制3月啟用

近期韓籍航空對行動電源的新規定上路，若登機前檢查發現乘客的行動電源標示不清，可能被沒收或直接丟棄，禁止帶上飛機。韓國觀光公社台北支社在Facebook發文，提醒旅客檢查自己的行動電源，確認機身的容量標示，按照韓國政府規定的「Wh容量」為主，若標示為「mAh容量」或標示已磨損不清，則建議不要攜帶。

雖然過海關時是以海關人員的現場判斷為主，但目前航空公司及韓國政府公布的規範都是Wh容量，對海關人員來說是最快速、正確的判斷方式，因此還是建議攜帶標有Wh的尿袋，避免被丟棄的可能。

韓籍航空攜帶尿袋／行動電源規定

1. 行動電源容量100Wh以下，每人最多攜帶5個；容量100Wh～160Wh，須經航空公司許可，每人最多攜帶2個；容量超過160Wh，禁止攜帶

2. 攜帶行動電源皆須遵守防短路措施：行動電源充電端應貼上絕緣膠帶或蓋上保護蓋，並將尿袋個別放在透明夾鏈袋或保護包中

3. 登機後，行動電源必須放置在隨身袋或最為前方口袋中，不可放置於上方行李架，且飛行過程中禁止使用尿袋充電

4. 若行動電源在飛行中發生過熱、膨脹等情況，立即告知空服人員

5. 以公式計算行動電源的瓦時數，公式為：Wh=mAh÷1000×電池電壓（V）



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：行動電源放隨身還是被沒收！搭飛機新制3月啟用，行充「少1標示」只能在機場丟掉】