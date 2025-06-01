中國造船業新訂單量保持全球第一　有企業訂單排到2029年

據《央視財經》報道，2025年1-4月，中國造船產業新接訂單量佔世界市場份額繼續保持全球第一，很多造船企業的訂單飽滿，甚至有造船訂單排到了2029年。



中國造船業新接訂單量保持全球第一。（央視財經）

據《央視財經》報道，在當前複雜的全球貿易形勢下，中國造船產業依舊表現出強勁的市場韌性與競爭力，今年1-4月，中國造船產業新接訂單量佔世界市場份額繼續保持全球第一，很多造船企業的訂單飽滿，生產任務也排至了幾年之後。

大連中遠海運川崎船舶工程有限公司總經理羅文清表示，按照載重噸來測算，他們的船舶交付量同比增加了58%。今年該公司總共計劃交付12艘船，整體的作業量相對前幾年每年都有10%~15%的提升。

大連中遠海運川崎船舶工程有限公司總經理羅文清。（央視財經）

羅文清介紹，目前他們企業的兩個船塢都處於高效運轉狀態。今年1-4月，他們新接了9艘18500標箱的集裝箱船，共約166.7萬載重噸，同比增加了195%。羅文清稱：「一號船塢正在連續建造大型16000標箱集裝箱船，2號船塢正在建造我們承接的6艘雙燃料LNG（液化天然氣）大型原油輪，我們目前手持的訂單，兩個船塢均排到了2029年的上半年。」

羅文清介紹，目前他們企業的兩個船塢都處於高效運轉狀態。（央視財經）

中國船舶工業行業協會公布的最新數據顯示，2025年1-4月，中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別達到1532萬載重噸、3069萬載重噸和22978萬載重噸，分別佔世界市場份額的49.9%、67.6%和64.3%，主要造船指標仍保持全球第一。

業內人士指出，當前全球船廠產能持續處於緊平衡狀態，存量船隊周期性更新需求釋放，造船業景氣周期仍將持續。

中國船舶工業行業協會公布的最新數據顯示。（央視財經）

恆力造船（大連）有限公司總經理王孝海稱，他們船廠手持訂單有170條船左右，以歐洲訂單為主，訂單已經排到了2029年，該公司新建的兩個船塢下個月末要投入使用。

恆力造船（大連）有限公司總經理王孝海。（央視財經）

廣發證券發展研究中心分析師汪家豪分析指：「全球船隊老齡化加深疊加近期歐盟，包括全球IMO（國際海事組織）對環保因素的影響，加快了船舶的更換節奏。美國301調查在短期的情緒衝擊的影響相對較大，從長期來看，不會對中國造船業的競爭力產生影響，也不會對全球造船產業長期發展改善的趨勢產生影響和阻礙。」