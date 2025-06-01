四川成都崇州、雲南西雙版納接連發生4級以內地震
撰文：鄭寧
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據中國地震台網消息，6月1日下午15時至16時，雲南西雙版納及四川崇州等地接連發生4級以內地震，登上內地社交平台熱搜榜。
據中國地震台網速報正式測定：06月01日16時02分在四川成都市崇州市（北緯30.86度，東經103.44度）發生3.9級地震，震源深度12千米。有網民表示，四川成都溫江區、武侯區、郫都區，都江堰等地震感明顯。
據中國地震台網正式測定，6月1日15時48分在雲南西雙版納州景洪市發生3.6級地震，震源深度10公里，震中位於北緯22.42度，東經101.14度。
震中距思茅區44公里、距景洪市57公里、距寧洱哈尼族彜族自治縣71公里、距江城哈尼族彜族自治縣77公里、距勐海縣88公里，距普洱市49公里，距昆明市333公里。
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