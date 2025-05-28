計劃投資10億！四川｢鐵達尼號｣開建11年未完工　投資人：會再啟動

綜合內媒報道，四川省大英縣一艘復刻版的「鐵達尼號」於近日引發網民關注，該項目自2014年開工後遲遲未完工。5月26日上午，項目投資人否認爛尾，並稱：「項目一定會再啟動。」



四川｢鐵達尼號｣開工近11年未完工。（影片截圖）

四川｢鐵達尼號｣開工近11年未完工。（影片截圖）

近日有網民分享一段四川復刻版「鐵達尼號」的影片，影片顯示，這艘船僅為半成品，且鏽跡斑斑，現場並無人施工。

四川｢鐵達尼號｣開工近11年未完工。（影片截圖）

公開資料顯示，四川大英縣的復刻「鐵達尼號」項目由七星能源投資集團計劃投資10億元（人民幣），由中國船舶重工集團旗下的武昌造船廠建造，預計2017年8月完工，交付使用時將以世界級郵輪嘉年華的形式，永久停靠在四川大英郪江，供旅客參觀體驗。不過該項目自2014年5月開工後，項目完工和交付日期一拖再拖，至今仍是半成品。

四川｢鐵達尼號｣開工近11年未完工。（影片截圖）

2024年10月，項目所在地大英死海旅遊度假區表示，因投資方資金斷鏈，項目暫時停建。2025年5月26日上午，項目投資人、七星能源投資集團股份有限公司董事長蘇紹俊否認項目爛尾，並稱：「項目一定會再啟動。」