理大聘張文宏任榮譽教授　首講強調：群體免疫及檢測方法是關鍵

知名傳染病防控專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授，近日獲香港理工大學（理大）聘任為醫療科技及資訊學系榮譽教授，並於5月28日出席理大首場「名師講堂」，以「傳染病演變與人類科技的博弈」為題發表演講，分享醫學創新技術如何應對未來大流行的挑戰。



據香港理工大學網頁新聞，聘任儀式由理大常務及學務副校長黃永德教授主持。

張文宏在會上分享他在傳染病防控領域的深刻見解，指出，傳染病以難以預測的模式演變，而醫學界需通過創新技術預判危險變種。他提到，儘管疫苗能降低重癥率，但變異病毒和隱形傳播鏈可能削弱防疫效果，因此新型疫苗研發和群體免疫策略至關重要。

演講中，他強調：「實現群體免疫和疫苗大規模生產化、改善治療方案，以及開發可用於檢測、應對和遏制未來傳染病威脅的工具和方法等都是應對下一次大流行的關鍵。」

內地知名防疫專家張文宏獲理工大學評委榮譽教授。

首場名師講堂吸引近450名師生及業界人士參與。理大校長滕錦光教授致詞時感謝張文宏的分享，並強調理大在醫療科技領域的投入。滕錦光表示：「新冠病毒大流行期間，理大研究團隊開發的病毒基因組監測系統成為特區政府精準防控的重要工具。」他提到，理大已向政府提交籌建香港第三所醫學院的建議書，期望於人工智能（AI）和醫療健康等多個前沿領域開展深入研究，培育新一代醫護人才。

曾因「與病毒共存」論遭爭議 論文風波獲復旦澄清

公開資料顯示，張文宏現任國家傳染病醫學中心主任、復旦大學感染與健康研究院院長，同時擔任理大籌建第三所醫學院專家諮詢委員會成員。他在中國傳染病學領域地位舉足輕重，曾獲「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」、「國家衛健委突出貢獻中青年專家」等榮譽。

張文宏在新冠疫情期間的言論屢受關注。2021年7月，他提出「世界要學會與病毒共存」，遭部份網民批評為「投降主義」；同年8月，其博士學位論文被舉報涉嫌抄襲，復旦大學調查後認定「不構成學術不端」，但指出附錄綜述部份存在寫作不規範。

此外，他在疫情初期要求黨員醫生沖鋒在前的發言亦廣傳。當時他稱：「共產黨員宣誓時不是說把人民利益放在第一位嗎？現在你馬上給我上去，沒有討價還價。」此番言論獲輿論網民讚許。