張文宏團隊發表最新研究　為開發長新冠個性化治療策略開辟新路徑

近日，針對長新冠的公共衛生議題，國家傳染病醫學中心主任、上海感染與免疫科技創新中心主任、復旦大學附屬華山醫院張文宏教授團隊揭示了長新冠背後的免疫機制。相關研究成果已在《國家科學評論》（National Science Review）雜誌上發表。



張文宏團隊自2022年啟動了完整的長新冠多中心前瞻性隊列研究，通過對21826名首次感染新冠的患者的流行病學及臨床特徵分析，發現近9%的患者在感染後6個月報告了長新冠症狀，且其中20%至30%患者的症狀可在一年的時候持續存在。

最新發表的研究通過大規模的蛋白轉錄組及代謝組學的聯合分析，揭示了長新冠症狀的發生和持續背後的免疫機制，並找到診斷生物標誌物和潛在治療靶點，為長新冠的臨床診治新思路提供基礎。

研究團隊通過包括轉錄組學、蛋白質組學和代謝組學在內的多組學整合分析發現，長新冠患者整體呈現 MAPK 通路激活增高，而康復的長新冠患者則表現出該反應的下調。（微信公眾號＠華山感染）

研究還揭示，長新冠不同臨床亞型表現為多組學特異性標誌：例如多系統症狀亞組表現為甘油磷脂和醚類脂質代謝增強，神經亞組表現為糖蛋白合成代謝增加，心腦亞組表現為丙酮酸代謝增加和巨噬細胞極化受抑，肌肉骨骼+系統性亞組表現為甘油磷脂代謝增高，心肺亞組則表現為NF-κB信號通路受抑。

團隊在此前發現長新冠患者存在天然免疫通路活化的基礎上進一步證實：所有長新冠患者無論亞組類別均表現出MAPK激活水平升高，而MAPK激活較強的患者症狀持續時間更長，最長可達12個月。

長新冠的異質性特徵在不同亞組中表現為多組學特異性標誌。（微信公眾號＠華山感染）

本研究進一步通過結合轉錄組學、蛋白質組學和磷酸化蛋白質組學數據的多組學分類，識別了長新冠的5個獨特免疫代謝亞組，與臨床亞型相一致。研究還發現，肌肉骨骼+系統性（MSK+SYST）亞組和 神經（NEU ）亞組的一年緩解率低於其他亞組，提示這些症狀的患者可能需要更長的恢復期。

本研究基於大規模多組學隊列，從臨床以及綜合轉錄組、蛋白質組和代謝特徵方面全面描繪了長新冠的同質性和異質性，揭示尚未完全通過臨床表現分析捕捉到的長新冠各亞組的共有和獨特分子與免疫機制，可能為開發個性化治療策略開辟新路徑，最終為臨床實踐帶來益處。

相關研究成果已在《國家科學評論》（National Science Review）雜誌上發表。（微信公眾號＠華山感染）

《第一財經》報道，張文宏表示，從全球來看，長新冠症狀在人群中表現出顯著的臨床和免疫異質性。本研究提供的信息再次提示長新冠的診療需要個體化的探索，臨床需要通過分子生物學等手段，找到亟需干預的患者，而不是針對所有自訴臨床症狀的患者進行干預。