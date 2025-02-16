南京大屠殺2倖存者離世　親眼目睹日軍強姦殺人　望後人切勿麻痹

據侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館微信公眾號消息，南京大屠殺幸存者易蘭英、陶承義於2月15日去世。易蘭英生於1926年5月4日，享年99歲。陶承義生於1936年5月24日，享年89歲。



易蘭英，出生於1926年5月4日。她在自述中說，1937年，在日軍對南京城的一次空襲中，祖屋不遠處挨了炸彈。全家躲避及時，才倖免於難。為了躲避空襲，她隨家人逃難到江寧土橋的親戚家。後來空襲減少才返回城內。

為了逃生，一家人躲在南京五台山附近五條巷的難民區。有一天，幾個日本鬼子闖進難民區找「花姑娘」，一把將易蘭英的嫂子拉出屋外。她蜷縮在地鋪角落，易蘭英的二姐當年才14歲，嚇得用被子裹住全身，一動不動躲藏在她的腳下。屋里光線不好，鬼子未能發現二姐，才讓她逃過一劫。

南京大屠殺倖存者易蘭英離世。

易蘭英說，「嫂子骨瘦如柴、面黃肌瘦，外間屋子里住了一位避難的國民黨軍官太太，人好看，日本鬼子就放開我嫂子，把那位太太拉走糟踏了。驚魂未定的家人將二姐和大嫂送進金陵女子文理學院難民收容所，我給她們送菜。」

為了糊口，家里讓易蘭英在臨時住所門前擺個小攤，賣香煙、火柴和花生米。一天上午，來了一小隊日本鬼子，一名日本軍官騎馬挎槍，五六個日本鬼子手持刺刀槍。易蘭英輕言目睹，一位正在早餐攤吃早飯的年輕人，雖然不敢抬頭，但還是被日本人發現，走過來二話沒說，一把將年輕人拉到街對面，一陣刺刀亂捅就把他捅死在地上。

易蘭英說，「還沒緩過神，那個日本軍官走到我的面前，我聽不懂他在說什麽，楞在那兒，日本軍官擡手重重地打了我幾個耳光，我的一顆牙齒被打掉了，滿嘴血直淌，耳朵嗡嗡地響。日本軍官掏出香煙，做了一下手勢，我趕緊遞給他火柴，這才沒再捱打。」

當天臨近中午，又陸陸續續來了一批日本兵。他們到各戶搜查，只要看到青壯年男子就拉出來，兩人一捆綁在一起，先後綁了有七八十人，然後押著這批人向金陵女大方向的路走去。不久，就聽到一陣密集的機槍聲音傳過來。她聽說那些中國人全被槍殺在一口水塘里。第二年開春後，易蘭英親眼見到人們來到水塘打撈屍骨。

這段經歷讓年少的易蘭英身心受到極度驚嚇，幾十年來如噩夢一般揮之不去，也從此落下了心慌、心悸和耳鳴的病根。她希望後人永遠不要忘記那些被殺害的無辜百姓。

2022年，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館工作人員為老人慶祝生日

另一位1936年5月24日出生的倖存者名叫陶承義，他的父親陶仕棟，1908年出生，在下關鴨子店做幫工，日軍侵占南京時，陶承義的父親在難民區華僑路被日軍抓走，在漢中門外遇難，時年29歲。

同時被日軍抓走並殺害的還有陶承義的七舅舅江金榮和做中醫的六表哥江家志。陶承義說，「在我家對面有個叫楊秀英的老太，她是知情人。我還有一個表叔姓段，是楊秀英的姐夫，日軍抓人時，他翻墻進入美國大使館逃生。」

南京大屠殺倖存者陶承義離世。

陶承義的父親被日軍殺害後，家里失去了頂梁柱，母親帶著孩子靠做小生意艱難糊口。陶承義說，戰爭毀了他的童年。老人生前經常對後代說：「我們過去落後挨打，現在我們國家好不容易強盛起來，不能麻痹啊！」

今年1月22日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館公布，南京大屠殺倖存者伍秀英於1月10日離世，享年92歲。截止當時，南京大屠殺在世倖存者僅剩30人。隨著陶承義和易蘭英的離世，南京大屠殺倖存者僅餘28人。