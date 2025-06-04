中科院牽頭研究團隊發現超級地球Kepler-725c　或存在類地生命

由中國科學院雲南天文台牽頭的國際研究團隊，在一顆類似太陽的恒星周圍發現一顆位於宜居帶的超級地球Kepler-725c，其質量大約是地球質量的10倍。



《中國科學報》報道，論文作者之一、雲南天文台研究員顧盛宏介紹，這顆「超級地球」圍繞一顆名為Kepler-725的G9V型宿主恒星運行。該宿主恒星的光譜型與太陽相似，但它比46億年的太陽年輕，年齡僅為16億年，表面的磁場活動要比太陽活動更為劇烈。

該「超級地球」位於Kepler-725的宜居帶，是一個適合液態水存在的區域，被認為是類地生命誕生的關鍵條件，它繞宿主恒星運行一圈大約需要207.5天，與地球的公轉周期相近。

恒星Kepler-725（中）、行星Kepler-725b（左）和利用TTV反演技術發現的“隱藏”在類太陽恒星宜居帶內的行星Kepler-725c。（雲南天文台）

顧盛宏介紹，「超級地球」在一個像太陽一樣的恒星附近的宜居帶裏，亦即它有可能存在類似於地球上的碳基生命，「它離我們有將近1.6億個地球到太陽之間的距離這麽遠」。

據介紹，在此次研究中，科研人員首次利用凌星中間時刻變化（TTV）反演技術，通過觀察Kepler-725行星系統中另一顆行星穿過宿主恒星表面的時刻與公轉軌道周期的微小偏離，成功推斷出它的存在。

相關研究成果已於6月3日發表在國際著名科學期刊《自然-天文》（Nature Astronomy）上，商也是在國際上首次利用凌星中間時刻變化反演技術在類太陽恒星的宜居帶發現此類行星。