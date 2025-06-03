台藝人李立群演出和平統一電影《家的方向》　成本3千萬票房僅2萬

台灣資深藝人李立群偕女兒李元元在中國電影《家的方向》合作。電影訴諸「兩岸一家親」，傳出成本高達人民幣3000萬元，但首週3天票房僅2.3萬元（人民幣，下同），引發關注。



《家的方向》劇照。（網絡圖片）

《家的方向》劇照。（網絡圖片）

《家的方向》劇照。（網絡圖片）

《家的方向》劇照。（網絡圖片）

《家的方向》劇照。（網絡圖片）

據微博介紹，影片以一隻信鴿「九天」的歸巢為線索，串聯起北京四合院與台灣街巷的雙城鏡像。

劇情聚焦三代人的家庭矛盾與和解：老邱（李光復飾）堅守祖宅和信鴿寄託對患阿爾茲海默症的母親（孫桂田飾）的親情；兒子亮子（董晨飾）在創業失敗後的家族秘密揭示過程中逐漸理解傳統價值；台灣少女阿珍（李元元飾）與爺爺（李立群飾）通過信鴿腳環上的北京印記喚醒共同記憶。鴿群翱翔的鏡頭既是對非物質文化遺產的致敬，也隱喻著中華文化的精神歸途。

創作團隊受訪稱影片以「根文化」為內核，通過代際衝突、老齡化議題和城市化進程的探討，叩問「家」的本質。北京四合院的實景拍攝與台南老街的市井煙火形成藝術對比，據了解，本片在福建、台灣都有取景。

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台灣演員李立群在採訪中表示，劇本中「鴿子認的是家，不是地界」的台詞，捕捉了兩岸同胞的情感共鳴點。另外台詞還有「你總是讓我等你、等你，我已經等了你這麼多年了，我真的不想再等你了」、「我要帶它回家」。

據電影網站「貓眼」數據顯示，這部片在5月23日於中國上映，首週3天票房僅2萬元，至今票房僅2.3萬人民幣，票房十分低。