中國兩留學生涉走私有毒真菌遭美起訴：攸關國安問題 外交部回應
撰文：鄭寧
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據外媒報道，美國司法部6月3日證實，有兩名中國公民涉嫌走私有毒真菌至美國境內遭到調查起訴。對此，6月4日，外交部例行記者會上林劍表示，「我不了解有關情況，中國政府一貫要求海外的中國公民嚴格遵守當地的法律法規，同時依法維護海外中國公民的正當合法權益。」
美國司法部3日公布的刑事訴狀指出，聯邦檢察官指控密西根大學一名博士後研究員簡雲青(Yunqing Jian，音譯)與其中國研究員男友劉尊勇(Zunyong Liu，音譯)試圖將一種有毒真菌帶入美國，並準備在大學實驗室中進行研究。密西根東區代理聯邦檢察官高更(Jerome Gorgon)在聲明中表示，這一行為涉及「攸關最嚴重的國家安全問題」。
據外媒報道，該有毒真菌為「禾穀鐮刀菌（Fusarium graminearum）」會導致穀物出現「穗腐病」，會對人類與牲畜造成肝損傷、嘔吐及生殖缺陷，並會危害水稻、小麥等作物，每年在全球造成數十億美元損失，不但可攻擊糧食作物也會對人類造成危害。
據聯邦調查局(FBI)調查，劉尊勇(Zunyong Liu)於去年7月經底特律機場入境美國時，遭海關人員攔查並接受詢問，他承認走私這種真菌，並打算在他女友簡雲青(Yunqing Jian)任職的密西根大學實驗室中進行研究。
劉尊勇向調查人員表示，他計劃複製該真菌的不同菌株，並因美國進口限制而試圖將樣本藏於背包中，最後劉尊勇被拒絕入境，樣本也被查扣，隨後遭遣返回中國，目前無法聯繫取得其回應。
根據調查顯示，密西根大學博士後研究員簡雲青在赴美之前於中國從事「植物－病原體互動」研究，但她的簽證申請曾表示，計劃研究的課題與禾穀鐮刀菌「完全不同且無關」。目前，簡雲青和劉尊勇面臨共謀、走私、虛假陳述和簽證欺詐等多項罪名指控。
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