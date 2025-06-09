內地咖啡品牌價格戰　庫迪降至1元　Starbucks加入數十款飲品減價

「內捲」席捲內地社會方方面面，飲品界低價戰中，來自海外的品牌星巴克（Starbucks）亦未能獨善其身。



綜合內媒報道，Starbucks中國近日宣布加碼「非咖」市場，打造「上午咖啡、下午非咖」的全天候服務場景，以更具吸引力的價格、層出不窮的產品創新和獨特的客製化策略，為顧客打造全新的「非咖」體驗。

此次「非咖」價值戰，主推包括「星冰樂」等星巴克的數十款產品，自6月10日起，推出夏日「心動價」，以大杯為例，平均價格降幅在5元（人民幣，下同）左右。這意味著，顧客最低僅需23元，就能在星巴克舒適愜意的門店空間，享用一杯高品質的夏日特飲。

6月18日，Starbucks（星巴克）的「無聲咖啡店」在湖北武漢市開業，是Starbucks在華中地區開出的首家手語門店，也是其全國第18家手語門店。（極目新聞）

在度過飲品市場蓬勃發展的階段後，奶茶、咖啡各類飲品品牌接連開始用價格戰吸引消費者。瑞幸咖啡曾以9.9元咖啡，以及與茅台等品牌和IP的跨界合作，超越Starbucks，佔據中國咖啡市場的「一哥」。

另一個中國咖啡品牌，庫迪咖啡（Cotti Coffee）近期藉著平台補貼，將價格降至1元起，掀起更加白熱化的價格戰。在京東App上，庫迪咖啡外賣下單，橙C美式、檸萃美式等多款單品最低僅需1.68元，商品圖片左上角清晰標注著「百億補貼免運費」的標簽，最後加上打包費結算下來一單僅需2.68元。

價格戰固然對消費者是巨大的吸引，尤其庫迪咖啡首席策略官李穎波去年曾表示，9.9元促銷將是未來3年的「長期戰役」，對聯營商的補貼將持續到2026年年底。另據澎湃新聞報道，瑞幸咖啡或進一步將9.9元的價格下探至6.9元，以短期刺激銷量。

不過與瑞幸、庫迪藉平台補貼進行外賣降價的策略不同的是，星巴克則提出要「重回對消費者需求的專注，用心為顧客創造極致體驗」，在門店端讓消費者的需求能夠得到更加舒適的滿足，創造休息輕鬆的空間環境。

從最新披露的業績報告看，星巴克中國2025財年第二季度營業收入7.397億美元（約合人民幣53億元），同比增長5%。與上一季度相比，在各類商圈、不同城市層級、各個營業時段，同店交易量同比增長4%，同店銷售額繼續大幅改善，門店經營利潤率始終保持雙位數。