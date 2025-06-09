AI監考發現作弊記0分？　多地考試院提醒高考生謹防詐騙短訊

今年高考期間，多省高考生收到以「教育考試院」名義發來的短訊，內容提到考生被AI監考發現有作弊行為，成績記為0分。多地教育考試院及公安機關緊急提醒，此類為假短訊，謹防上當受騙。



《極目新聞》報道，多地高考生收到的短訊格式相似，內容為「同學你好，AI監考監測到你在2025年6月x日某時間段某科目的考試中有斜視偷看附近考生答題卡的行為，成績記為0分，請認真對待後續考試，如有疑問請致電」。

多省高考生收到以「教育考試院」名義發來的短訊，內容提到考生被AI監考發現有作弊行為，成績記為0分。（極目新聞）

多省高考生收到以「教育考試院」名義發來的短訊，內容提到考生被AI監考發現有作弊行為，成績記為0分。（極目新聞）

多省高考生收到以「教育考試院」名義發來的短訊，內容提到考生被AI監考發現有作弊行為，成績記為0分。（極目新聞）

目前，吉林、山東等地教育考試院、公安機關對此作出緊急提醒。吉林省教育考試院工作人員稱，該單位已公開作出提醒。吉林省教育考試院官方微信公眾號發文提醒，這是典型的短信詐騙，教育主管部門和招考機構不會向考生發送此類信息，請各位考生及家長注意保護好個人信息，謹防上當受騙。

6月3日，山東濰坊高密市第五中學高三學生在教室裏上課。（新華社）

山東東營墾利公安機關工作人員表示，這類為假短訊，切勿上當受騙，不要回覆電話或回短訊。6月9日，四川省教育考試院、海南省考試局、江西石城公安等官方平台也發文對此類短訊作出緊急提醒。

海南省考試局表示，教育主管部門和招生考試部門絕不會向考生發送此類信息，收到可疑短訊，切勿輕信，不點擊鏈接、不回撥電話、不透露信息、不轉賬，有疑問通過官方渠道核實，遭遇詐騙立即報警。