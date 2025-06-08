安徽首例5胞胎參加高考　高中50餘萬費用獲免除引熱議

內媒《大皖新聞》報道，安徽首例五胞胎於今年參加高考，5個孩子都是學舞蹈的藝術生。校長表示，高中三年學校已免除了他們的學費、生活費以及專業培訓費，總計超過50多萬元（人民幣，下同），事件衝上微博熱搜，引發網民熱議。



安徽首例5胞胎參加高考。（影片截圖）

據報道，2006年12月6日，安徽省太湖縣的史有琴產下五胞胎，被當地人稱為「五福娃」，也是安徽省首例五胞胎。此後，孩子的父親陳強彪在外打工，母親史有琴照顧孩子的生活起居。

安徽首例5胞胎參加高考。（大皖新聞）

為了給夫妻倆減輕負擔，安慶市政府機關幼兒園免費接收了五個孩子。初中畢業後，五個孩子又到安慶市育才中學讀高中，於今年迎來高考。安慶市育才中學校長唐澤華表示，5個孩子都是學舞蹈的。高中三年，學校免除了他們的學費、生活費以及專業培訓費，總計超過50多萬元。

安徽首例5胞胎。（影片截圖）

安徽首例5胞胎參加高考。（影片截圖）

5胞胎父親發文。（影片截圖）

事件引發網民熱議，不少網民質疑事件不公平：「對生一個的公平嗎？這要是一家免費一個，不就可以免費五個家庭，五個家庭的貢獻沒有他們一家大嗎？」「學校幫家長養娃？這麼有善心怎麼不多幫助幾個真正的貧困家庭？」

不過亦有不少網民表示，學校並非公辦學校，免除學費是校方的自由：「高中民辦私校，想怎麼花錢是學校的事，跟納稅人沒有關係」「查了一下，私立學校啊。人家招進去也是為了名氣。」