高考考點外故意鳴笛不聽勸　網約車司機遭扣查被轟：挑釁公權力

6月7日至6月9日是內地高考時節，由於關乎千萬學子的未來，全社會亦將高考作為頭等大事來看待。然而，湖北武漢卻有一男子在高考點外高聲鳴笛，引起公憤。



據內媒報道，該地點位於湖北武漢關山中學考點。影片中，道路擁堵，交警和校方保安圍著一輛白色私家車；從車身標誌可見，鳴笛車輛為一輛內地「T3出行」的網約車，周圍站滿了圍觀的群眾。

從車身標誌可見，該車輛是一輛網約車。

有目擊者稱，司機開始按喇叭時，交警曾提醒他，但並不聽勸反而愈說愈摁。「交警都讓他走了，他邊走還要邊按，他前面都沒車。」最後交警在學校前將司機攔下，最終被扣留。

此前，因與高考撞期，張學友、鄧紫棋和譚詠麟的演唱會亦推後舉辦，可見內地對高考的重視。對於這位司機的行為，有網民憤怒表示，「這是公然挑釁公權力，應該嚴懲不貸。」但也有網民認為，不能依賴環境因素。

網民熱議：



「高考期間，在學校附近禁止鳴笛，這是最基本的，無論交警在不在現場，都不能亂鳴笛，這是作為人最基本的修養。」

「希望對這位司機採取刑事拘留！這本來就是高考期間，早已有通知。而且還是故意這樣！形勢惡劣，必須嚴懲不貸！」

「尋覓滋事罪（《刑法》第293條） - 在考場週邊故意製造噪音、散佈謠言、擾亂秩序，影響考試正常進行的，可能構成此罪。」

「應該在汽車裡面設計一個時間程式控制器，在6月6號到6月7號，汽車喇叭不通電」

「只能說是只有人去適應環境的，哪裡有環境適應你的。也只有成績不好的才會去找外界因素。」

「不要說高考，市區禁鳴喇叭，二十年前就實施，這兩年越來越不當回事，噪音嚴重擾亂環境，應該長期嚴管」

