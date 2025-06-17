長沙飛湛江波音客機掛緊急代碼　疑發動機失效　返航飛出心形路線

6月15日，「航旅縱橫」數據顯示，奧凱航空BK2931（長沙-湛江）航班於15日14:27從長沙黃花國際機場起飛，14:45掛出「7700」緊急代碼，14:55返航至長沙黃花國際機場，19:01再次起飛。



據深圳《第一現場》報道，長沙黃花國際機場透露，15日當天下午奧凱航空BK2931長沙至湛江航班起飛後，機組監測到故障提示，隨後返航。目前，事件的詳細原因仍在調查中，初步分析懷疑是機械故障所致。



公開信息可見，執飛BK2931航班的是波音737-900(ER)，機齡7.8年。

長沙黃花國際機場工作人員介紹，當天下午，機上乘客可選擇免費改簽或繼續乘坐當次航班，地面工作人員也為旅客安排了晚餐。機上乘客已於20:36順利到達廣東湛江。

據了解，該航班於6月15日14:27起飛，在空中飛了一個「愛心」形後，於14:58返航。有網民猜測是「單側發動機失效」。對此，奧凱航空工作人員表示，系機械故障原因返航，具體的還不太清楚。

該航班返航在空中飛出心形航線。

奧凱航空於2005年3月在北京成立，是國內第一家投入運營的民營航空公司。截至2023年7月，奧凱航空擁有以波音737NG系列為主的年輕機隊22架，機隊平均機齡7年。奧凱航空在天津、長沙、西安、南寧等4個城市建立了運行基地，運營國內外航線百余條。