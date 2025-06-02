長榮高雄飛香港航班疑煞車系統故障 168乘客延誤起飛
撰文：蕭通
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長榮航空一班編號BR849、從高雄飛往香港的航班，原訂周日（6月1日）下午4時45分起飛，但在跑道準備時，疑發生煞車系統故障，班機被迫停在跑道等待救援，影響數班班機延誤。長榮航空表示，航機經檢查後確認無異常，該航班已於晚間8時29分起飛，對於168位受影響旅客深感抱歉。
該班客機為空中巴士A321型，在高雄小港機場準備出發時發生故障。由於班機被迫停在跑道等待救援，導致華信航空、澳門航空的飛機只能從中間轉彎起飛，也影響數班班機延誤。
航空公司後來緊急調來地勤拖車拖走飛機，先後拖走華信航空、長榮航空班機。有機上乘客在社交平台發文稱，「可以簽樂透了，長榮往香港班機故障中」。
解除煞車航機無法推進 檢查後已重新起飛
長榮航空當晚表示，該班航機準備進入跑道時，按照標準程序解除煞車後，航機無法推進，基於安全考量返回停機坪檢查。航機檢查期間，旅客獲提供點心及飲料，航機經檢查後確認無異常，該航班已於晚間8時29分起飛，旅客人數168位，造成旅客不便，長榮航空深感抱歉。
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