禁官員違規吃喝變「不敢吃喝」　央媒發聲：不是一陣風不能一刀切

河南省信陽市、羅山縣10名幹部在學習教育期間違規吃喝、嚴重違反中央八項規定精神問題，通報指河南5官員共飲用4瓶白酒，1人於當日下午死亡。



事件引發內地高度關注。今年，內地官方加大反腐力道，整治違規吃喝，但卻有地方「層層加碼」，令其演變成「禁止吃喝」。針對各地具體執行中存在的問題，新華社、人民網、求是網三大央媒發佈評論文章，批評地方一刀切、形式主義的行為。



通報指河南5官員共飲用4瓶白酒，1人於當日下午死亡。（資料圖片）

官媒《人民網》周二（17日）發文，批評把「禁止違規吃喝」等同於「禁止吃喝」是懶政，也是不計民生地盲動蠻幹，讓商家失了生意，也讓民生煙火黯淡。

文章指出，集中整治違規吃喝是為防住腐敗，加強黨的作風建設，而不是防住人間煙火。從來只有禁止違規吃喝，沒有所謂禁止正常吃喝。一切的整治措施，都是通往這個目標的「橋」和「船」，而不是簡單地禁止正常餐飲，「不計民生地盲動蠻幹」。

文章進一步強調，正常餐飲是民生的底色、人性的溫度、經濟的脈搏。2024年，中國餐飲收入超過5.5兆元人民幣，撐起逾3000萬名從業者的飯碗；街頭巷尾的特色店、闔家團聚的聚會飯、朋友小聚的大排檔，本就是生活日常與市場活力的體現。而本該精準的「手術刀」，在一些地方成了「亂揮的大錘」，凡聚餐就審查、凡宴請就干預，搞得普通黨員幹部吃飯戰戰兢兢。這些「層層加碼」看似積極作為，實則是「懶政思維」下對政策的誤讀，對民生的漠視，用簡單粗暴代替精準治理，拿形式主義掩蓋能力短板

違規吃喝被層層加碼變「禁止吃喝」 官媒批懶政：讓民生煙火黯淡

新華時評：整治違規吃喝，不是一陣風不能一刀切

新華社則指出，違規吃喝不是無傷大雅的小事小節，而是關係黨風政風、人心向背的大事。「表面看是一頓飯、一場酒，實質是貪腐問題的導火索，表面看是沒管住嘴，實質是沒守住心。」

評論指出，違規吃喝不是促進發展的潤滑劑，而是可能產生權力尋租和利益輸送的溫床，長久來看破壞正常的營商環境，最終會導致資源錯配，降低經濟發展的質量和效率，「我們要的是高質量發展，絕非大吃大喝維持的虛假繁榮。違規吃喝不是紀律鬆綁的藉口，在黨紀國法和各項規章制度面前，沒有哪個行業可以『特殊』『例外』，不能把『業務需要』作為違規吃喝的擋箭牌。」

官媒批評禁違規吃喝不是代表「不吃不喝」。（資料圖片）

文中提到，同時必須注意，整治違規吃喝的核心是「違規」，而不是吃喝本身。主體是黨員幹部、公職人員，尤其是領導幹部。是否「違規」，黨紀黨規方面主要看《中國共產黨紀律處分條例》公務接待、商務招待等規定，公職人員管理層面主要看監察法、公職人員政務處分法等。

從中央到地方的各項「禁酒令」，其核心始終是規範公務行為、嚴明紀律紅線，而非一刀切阻絕正常人際交往。黨員幹部有正常私人交往的權利，前提是要守住「不影響公務」「不影響廉潔」的底線。

公職人員24小時禁酒、聚餐控制三人以內、餐費必須AA……當前有一些對整治違規吃喝的歪曲解讀，必須予以警惕。實事求是是黨的基本思想方法、工作方法、領導方法，各地各部門在整治違規吃喝過程中，務必將實事求是挺在前面，注意區分違規吃喝和正常餐飲消費，準確運用「四種形態」，達到政治效果、紀法效果和社會效果的有機統一。整治違規吃喝同進行正常消費、促進市場繁榮並行不悖，要注重治理的方式方法，依規依紀依法開展監督檢查，不得影響餐飲行業正常經營和群眾正常消費，不得違背政策搞一刀切、層層加碼。

整治違規吃喝，既不能「走神」更不能「散光」，有的放矢才能求得實效。以優良作風凝魂聚氣、凝心聚力，必能為中國式現代化建設注入清朗強大的精氣神。

求是網：禁違規吃喝，不是禁正常餐飲

求是網則提到，違規吃喝被嚴肅查處，核心在於「違規」二字——那些隱藏在吃喝背後的貓膩才是要害。有的黨員、幹部在豪華包間里「酒杯一端、政策放寬」；有的假借公務接待之名，行公款吃喝、奢靡享樂之實；有的「不吃公款吃老闆」，在觥籌交錯中利益交換；有的借吃喝搞團團伙伙、拉幫結派。

這些變味的飯局，絕非單純的「吃喝」，而是權力尋租的「敲門磚」、腐敗滋生的「催化劑」、違紀違法的「導火索」。若任由吃喝歪風蔓延，勢必嚴重破壞黨風政風、損害黨的形象、侵蝕群眾信任。黨中央三令五申、重拳出擊，正是為了清除這些隱藏在「吃喝」表象之下的不正之風和腐敗行為。

清風正氣和人間煙火，從來不是非此即彼的選擇題。從「晚來天欲雪，能飲一杯無」的溫情邀約，到「莫笑農家臘酒渾，豐年留客足雞豚」的淳樸情誼，飲食向來承載著人們對生活的熱愛、傳遞著質樸的人情溫暖。

正常的餐飲活動，既是親友團聚的溫馨時刻，也是商務往來的必要環節，更是人間煙火氣的重要體現。整治違規吃喝，不是要撲滅飯桌上的煙火氣，而是要清除飯局里的歪風邪氣，讓餐飲回歸本味、讓交往回歸純粹。當前個別地方為規避風險，將餐飲活動「一禁了之」，實則是懶政思維和形式主義的表現，不僅干擾黨員、幹部正常工作生活，也給餐飲行業帶來不必要的衝擊。

央媒指出，正常的餐飲活動不該被禁止。（Gettyimages／視覺中國）

如何既剎住歪風邪氣，又守住人間煙火？考驗監督執紀的精度與溫度。一方面，「鐵規矩」不能破。對花樣翻新的公款吃喝、隱形變異的利益輸送，必須保持高壓態勢，對頂風違紀者動真格、出重拳，露頭就打、絕不姑息，堅決防止「吃喝風」反彈回潮。另一方面，「人情味」不能丟。應從接待標準、費用來源、參與人員關係、用餐場合及目的等方面綜合判斷，精准區分違規吃喝和正常餐飲，保障合規的公務接待、工作餐敘，尊重親友間的正常人情往來，避免干擾正常餐飲活動。

讓違規吃喝無處遁形，讓餐飲回歸純粹溫情，才能實現清風正氣與人間煙火相互滋養、相得益彰，讓社會既清風拂面又暖意融融。