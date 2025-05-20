深圳公司8000萬黃金竟「離奇失蹤」　調查揭稅務造假罰款3600萬

近日，內地一宗利用黃金虛列研發費用偷稅的案件引發廣泛關注。國家稅務總局深圳市稅務局稽查局通報顯示，深圳金斯達應用材料有限公司通過在研發費用中虛列8000餘萬元（人民幣，下同）黃金材料支出，違規享受稅收優惠，少繳企業所得稅1621萬元，最終被追繳稅款、滯納金及罰款共計3618萬元。



內地一宗利用黃金虛列研發費用偷稅的案件引發廣泛關注。（資料圖片/視覺中國）

內媒《界面新聞》20日報道，深圳市稅務局稽查局通過稅收大數據分析發現，金斯達公司研發投入遠超同行業正常水平，其中 「研發費用——直接材料」 科目列支黃金達8000餘萬元，但既無對應成品產出記錄，也未提供廢料回收憑證。

稅務機關隨即展開調查，發現該公司在30餘個研發項目中均申報了高額黃金支出，而部分項目實際無需使用黃金原料。

面對質疑，時任法定代表人張某辯解稱黃金因提純損耗 「消失」，但這一說法被專業機構推翻。黃金作為化學性質極其穩定的貴金屬，提純損耗率通常低於0.1%。

資料顯示，深圳金斯達成立於2016年，公司主要生產集成電路、半導體分立器件和發光二極管封裝用的金絲、銀絲、銀合金絲、金銀合金絲、銅絲、金鈀銅絲等產品。