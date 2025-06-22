Anker｜內地安克再回收逾71萬個易燃尿袋　特朗普也愛用這牌子

近期內地充電寶（尿袋）安全問題引發廣泛關注，又一家大企業宣布召回產品。湖南電子企業安克（Anker）20日公告召回7款型號尿袋，召回尿袋數量超過71萬個，表示涉事尿袋可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。



特朗普也使用安克的尿袋。（X）

特朗普也使用安克的尿袋。（X）

安克是全球銷量領先的知名品牌，北美地區高居第一。2024年8月，在富豪馬斯克與特朗普進行的一場直播對話中，特朗普使用的尿袋被發現是安克生產。

不過，美國消費品安全委員會（CPSC）本月12日公告，召回安克PowerCore 10000（型號A1263）115.8萬個尿袋，呼籲消費者立即停用，理由是存在起火和燒傷風險。

公告指出，安克已接獲19宗火災和爆炸報告，其中包括兩宗無需就醫的輕微燒傷報告和11宗財產損失報告，總損失超過6萬美元。

安克本次召回產品型號。

安克在內地的官網在20日再發布主動召回公告，召回型號為A1642、A1647、A1652、A1680、A1681、A1689、A1257的部分批次產品，總計逾71萬個。

公告稱，此次召回源於電芯原材料的變更隱患。安克在品質安全檢查中發現，某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在多次循環使用後出現隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒等安全隱患。

安克並提出三種補償方案供用戶選擇。一是全額退款；二是升級換新；三是安克的現金券。

據早前報道，在6月16日，深圳移動電源品牌羅馬仕（ROMOSS）緊急宣布回收3個型號的部分移動電源，約49萬台，指極少數產品在極端場景下可能產生燃燒風險，存在安全隱患。