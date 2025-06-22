湖南暴雨受災人數達40餘萬　澧水河一線堤防發生多處管湧險情

據湖南省水利、氣象、應急等部門消息，6月18日以來，湘北、湘西北遭受特大暴雨襲擊，已造成湘西土家族苗族自治州、張家界市、常德市等7個市州40餘萬人受災。



6月21日晚上9時許，湖南省常德市澧縣澧南鎮邢家河村澧水河一線堤防發生多處管湧險情。武警湖南總隊常德支隊派出100餘名官兵抵達現場緊急封堵。



澧水河一線堤防發生7處管湧險情。（央視新聞）

報道指，6月18日以來，截至6月21日17時，湖南全省平均面雨量達68.5毫米，面雨量超過100毫米的市州包括張家界331.1毫米、常德180.9毫米、湘西州160.6毫米、懷化110.6毫米，累計降雨量最大為桑植縣八大公山鎮664.5毫米。湖南各地及時啟動相應應急響應，加強對重點部位和區域預警叫應，提醒基層及時轉移群眾9.5萬餘人。

6月21日，國家消防救援局湖南機動隊伍消防員在桑植縣澧源鎮第一小學進行清淤作業。（國家消防救援局湖南機動隊伍）

據氣象水文預報，6月21日至23日，湘中以北有大到暴雨，其中湘西州南部、常德西部、懷化中北部、益陽西部有大暴雨，與近期降雨落區重疊度較高，致災風險高。預計未來一周，澧水、沅江發生較大洪水過程風險增大，需重點防範河流洪水、山洪地質災害、中小型水庫和城市內澇風險。

澧水河一線堤防發生7處管湧險情

據《央視新聞》，連日來，受強降雨影響，湖南省常德市澧縣澧南鎮澧水流域水位暴漲，導致邢家河村澧水河一線堤防發生7處管湧險情。武警常德支隊立即啟動應急響應，出動百餘名兵力，攜帶搶險救援物資器材迅速出發。6月22日凌晨2點半，武警常德支隊官兵抵達現場後，迅速分析判明情況，研究處置方法。歷經五個小時的連續奮戰，官兵已裝填沙袋4300餘袋，搬運沙袋6800餘袋。

澧水河一線堤防發生7處管湧險情。（央視新聞）

澧水河一線堤防發生7處管湧險情。（央視新聞）

截至6月22日12時，管湧群仍在封堵中，預計5小時內處理完畢。此外，武警官兵仍堅守一線，與地方應急、水利、氣象等部門保持緊密聯繫，妥善應對下一步險情排查和科學處置。