貴州黔南山泥傾瀉致高速路大橋垮塌　貨車司機懸半空被救出

6月24日，貴州高速路上的猴子河特大橋（貴州省三都縣境內）突然垮塌，一輛貨車車頭懸在半空，司機被困。官方通報指因持續強降雨誘發山體滑坡，導致橋樑垮塌，現場無人員傷亡。



橋樑垮塌。（@天眼新聞）

橋樑垮塌。（@天眼新聞）

貨車司機懸半空。（影片截圖）

貨車司機懸半空。（影片截圖）

貨車司機懸半空。（影片截圖）

網上流傳影片顯示，有一輛貨車懸在半空中，司機被困在車頭向途人求助後，拍片途人表示：「你命大啊危險啊！只能等消防來啊！沒信號！」後續有私家車向前行，該名途人進行勸阻。

後方車輛被拍片途人勸阻。（影片截圖）

山坡下有車輛。（影片截圖）

據貴州省交通運輸廳通報，6月24日7時40分許，G76廈蓉高速格都線廣西至貴州都勻方向K1264處（貴州省三都縣境內）猴子河特大橋，因持續強降雨誘發山體滑坡，導致引橋發生垮塌。

6月24日5時51分，交通部門巡查發現G76廈蓉高速格都線（四格收費站與三都收費站之間）K1264上行猴子河特大橋引橋橋體變形，立即對上行路段實施交通管制，7時11分，對該路段實施雙向交通管制。

橋樑坍塌。（影片截圖）

貨車司機懸半空。（影片截圖）

經初步核實，橋樑垮塌時，橋上有一輛貨車（車上人員已被救出），現場無人員傷亡。橋下有3台車輛，為附近村莊的施工車輛，通過無人機觀測，車內無人員。應急、公安、交通運輸等部門已緊急赴現場指揮搶險，制定繞行方案。橋樑垮塌原因調查及後續工作正在進一步開展中。