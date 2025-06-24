清遠4.3級地震｜大灣區多地震感強烈　廣東地震台長曝光四大原因

6月23日傍晚6時48分，廣東清遠市清城區發生4.3級地震，震源深度10公里。不少身處廣州、佛山、東莞等地的網民均表示有強烈震感，香港天文台也接獲超過一百名市民報告感到這次地震。廣東地震台台長王力偉指出，本次地震廣東各地居民普遍反映受到的震感更強烈，主要有四大原因。



有網民分享圖片，可見地震後公路上出現多條裂痕。（微博）

有網民分享圖片，可見地震後公路上出現多條裂痕。（微博）

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王力偉分析稱，主要原因是地震發生的地方距離大城市特別是粵港澳大灣區幾個大城市比較近；另一方面，本次地震震源較淺，只有10公里；大灣區城市普遍處於珠江口盆地，屬於沉積層，地震震感相對強一些；大灣區城市高樓較多，不少居民在地震發生時處於高樓。這些因素，讓廣東各地居民感覺地震震感相比以往更強烈一些。

廣東地震台台長王力偉。（羊城網）

近期原震區續發5級以上地震可能性不大

王力偉又表示，從廣東省近期地震情況，以及東南沿海地震帶近期的活動情況看，地震的發生目前總體處在正常水平。但從2025年至今的情況看，中小地震相比2024年稍微強一些。他判定近期清遠原震區續發5級以上地震的可能性不大，請廣東各地居民放心。

廣州海珠區某中學， 大批學生撤離至運動場。（影片截圖）