有片｜貴州榕江一周兩度遭洪水侵襲成澤國　街道7分鐘被完全淹沒

近日暴雨成災的貴州榕江縣一星期內第二度有洪水來襲。洪水昨日（28日）下午湧入縣城，城區多處被淹浸，街道變成一片澤國；官方撤離轉移群眾逾4.1萬人，同時將防汛應急響應再度提升至最高級（Ⅰ級）。



今日（29日），當地宣布28日強降雨天氣過程已結束，全縣江河湖庫汛情平穩，決定終止防汛Ⅰ級應急響應，轉入常態化防汛工作。



新一輪洪峰速度非常快，縣城街道7分鐘被完全淹沒。（影片截圖）

新一輪洪峰速度非常快，縣城街道7分鐘被完全淹沒。（影片截圖）

洪水28日下午湧入縣城，城區多處被淹浸，街道變成一片澤國。（影片截圖）

洪水28日下午湧入縣城，城區多處被淹浸，街道變成一片澤國。（影片截圖）

洪水28日下午湧入縣城，城區多處被淹浸，街道變成一片澤國。（影片截圖）

洪水28日下午湧入縣城，城區多處被淹浸，街道變成一片澤國。（影片截圖）

洪水28日下午湧入縣城，城區多處被淹浸，街道變成一片澤國。（影片截圖）

內媒報道指，在28日下午，洪水再次襲來，開始湧入榕江縣城，城區多處被淹。從影片中可以看到，新一輪洪峰速度非常快，縣城街道7分鐘被完全淹沒。

榕江縣上周二（24日）已迎來30年來最大洪水，造成6人遇難。

榕江縣位於都柳江、寨蒿河和平永河三江交匯處，縣城地勢低平，四周都是高山，全城約有30萬人口。獨特的地理特徵使上游來水在狹窄峽谷中快速疊加、集中宣洩，讓榕江成為洪峰裹挾的「天然蓄洪池」。今次榕江縣一周內降下破紀錄的暴雨，短短72小時雨量就達6月平均雨量的兩倍，防汛壓力顯著。

近年，榕江縣當地民間自發組織的「村超」足球聯賽在社交平台上迅速走紅，吸引成千上萬遊客和球迷到訪，當地旅遊業因而蓬勃發展。