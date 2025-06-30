曼谷21歲女模全裸陳屍酒店　疑陪睡被逼吸毒　中國男潛逃4月投案

泰國曼谷2月有一名21歲女模特兒全身赤裸陳屍在客房內，一名37歲中國籍男子懷疑要求女子提供性服務，過程中強迫女方吸毒致其死亡。涉案男子第一時間潛逃至老撾，經過泰國警方4個多月的監視與施壓，該名男子終於在近日返回泰國投案，並且當場被警方逮捕。



閉路電視拍到涉案中國男子進入酒店。（截圖）

死亡的21歲女模特兒。（khaosod）

死亡的21歲女模特兒。（khaosod）

21歲女模特兒全身赤裸陳屍在客房內。（khaosod）

根據泰媒報道，21歲女模艾拉達（Airada）2月10日被發現陳屍於曼谷飯店客房，而她生前以6000泰銖（約1400元港幣）的報酬陪侍中國籍男子吳多英（DuoYing Wu，音譯），但卻在過程中被施壓使用毒品，儘管她試圖反抗，仍遭逼迫吸食，造成艾拉達休克死亡。事後，中國籍男子吳多英火速逃離現場。

泰國警方第一時間對法庭申請對吳多英的逮捕令，並持續追查他的下落。根據泰國警方說明，吳多英被指控販售第一級毒品（包括安非他命和搖頭丸）、販售第二級毒品（K他命）以及過失致死等多項罪名。

Duoying在律師陪同下返回泰國投案。（KhaoSod）

吳多英逃亡至老撾後，泰國警方持續對其進行監視與施壓，他最終於6月27日在律師陪同下，前往泰國警局投案。然而他卻仍供稱，死者是自願吸食毒品，並非遭到脅迫，目前該名男子已交由警方進行後續偵查。

報道又指，當初將死者介紹給疑犯的18歲女模經紀人帕妮塔（Alin）則因為涉嫌協助賣淫在2月17日就被捕。

死者2月9日進入酒店的情況。（khaosod）

外媒早前報道指，警方在案發現場發現有「開心水」（Happy Water）與氯胺酮（K仔）等多項毒品與酒精飲料。開心水是一種中國流行的毒品，內含8種不同成分，其中4種具有抑制中樞神經作用，另4種則有刺激神經的效果，且當中含有「迷姦藥」成分。要是這類毒品與酒精混合，將加速毒素進入血液，引發循環系統衰竭。

警方在案發現場發現有「開心水」（Happy Water）與氯胺酮（K仔）等多項毒品與酒精飲料。（截圖）

女模的家屬早前則強調，她生前沒有吸毒習慣。