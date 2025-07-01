有片｜廣州六旬司機低頭看手機 車輛失控撞人致3死3傷
撰文：林芷瑩
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7月1日，廣州市越秀區中山一路發生車禍，肇事司機因低頭看手機致車輛失控，造成3死3傷。
廣州交警通報，7月1日上午11時許，廣州市越秀區中山一路附近發生交通事故，致3人死亡、3人受傷。接報後，警方迅速派員到場處置，並協助將傷者第一時間送醫救治。
現初步查明，64歲肇事男司機陳某因低頭看手機導致車輛失控，引發交通事故。目前，陳某已被警方控制，排除酒駕、毒駕嫌疑，事故仍在進一步調查處理中。
影片顯示，一輛白色車輛衝向巴士站，撞倒多名路人後停下。《紅星新聞》報道，目擊者表示，肇事的是一輛白色SUV，連跨三車道後撞向路邊，目前車輛已被拖走。
《南方+》報道，7月1日11時左右，廣州中山一路梅花村（西行方向）巴士站有車禍發生。該路段行人路一度封閉，有公安和應急管理等有關部門在現場處理並指引交通，還有清潔工作人員在巴士站清掃。梅花村（西行方向）巴士站有一塊廣告玻璃櫥窗被毀，現場有工作人員維修。
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