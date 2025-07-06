Skytrax2025全球最乾淨航司：長榮力壓日本奪冠　內地2航司入前十

2025年Skytrax「全球最乾淨航空公司」（World’s Cleanest Airline Cabins）榜單近日公布，台灣長榮航空（EVA Air）成功奪得全球第一名，擊敗來自亞洲與中東的多家航空強權，獲得國際肯定。這也是長榮航空自去年排名第三後，首度榮登榜首。



據「World Airline Awards」資料，該獎項由國際航空評比機構Skytrax主辦，被譽為航空界的奧斯卡獎，每年根據乘客對機艙整潔度、座椅與餐桌清潔、洗手間衛生、空服員清潔程度及打掃頻率等多項細節進行評選，評比競爭激烈，尤以亞洲與中東航空公司表現最為突出。

Skytrax表示，評選旨在找出「最能提供乘客清潔舒適空間的航空公司」。今年排名顯示，全球前十大最乾淨航空公司清一色由亞洲航空公司包辦：

1、長榮航空（EVA Air）

2、全日空航空（ANA All Nippon Airways）

3、國泰航空（Cathay Pacific Airways）

4、卡達航空（Qatar Airways）

5、新加坡航空（Singapore Airlines）

6、海南航空（Hainan Airlines，中國內地）

7、星宇航空（STARLUX Airlines）

8、日本航空（Japan Airlines）

9、大韓航空（Korean Air）

10、中國南方航空（China Southern Airlines，中國內地）



台灣長榮航空不僅奪得全球最乾淨航空公司第一名，同時也被評為「亞洲最乾淨航空公司」，為台灣航空業再添殊榮。與此同時，另一台灣航空品牌星宇航空表現亮眼，獲得全球第7名；中華航空則排名第11名。

香港的國泰航空雖在去年奪得榜首，但本屆則退居第三，仍維持亞洲航空的強勁競爭力。

中國內地亦有兩家航空公司打入前十，海南航空與中國南方航空分別排名第6與第10，展現出機艙清潔水準的穩步提升。今年榜單再次反映出亞洲航空公司對機艙清潔度與服務細節的高度重視，在全球航空服務品質競賽中持續領先。

中東與歐洲航空公司方面，卡達航空是前十中唯一非亞洲入榜者，獲得第4名。而沙烏地阿拉伯航空（Saudia）排名第20。歐洲航空中則有芬蘭航空（第15）、瑞士國際航空（第16）、奧地利航空（第17）、德國漢莎航空（第19）進榜，整體仍不敵亞洲航空的全面壓倒性優勢。