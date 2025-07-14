內媒：尿袋大廠羅馬仕5老闆失聯逃至馬來西亞　退款單排到18萬位

深圳知名充電寶（尿袋）品牌「羅馬仕」（ROMOSS）因安全風波需回收大量尿袋，陷入停工停產，近日再傳出新消息。內媒《搜狐科技》10日的報道引述羅馬仕一名中階主管表示，羅馬仕5名最核心的老闆在出事後失聯跑去馬來西亞，甚至還多次完成法人變更，又指「他們是把羅馬仕當提款機了，在香港買樓、買車，但一出事就沒出現過。」



據法國航空事故調查局公布的3月20日杭州飛香港HX115航班起火調查文件，該事故是由充電寶的熱失控引起的，該充電寶已被證實為羅馬仕品牌。圖為乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

羅馬仕停工停產。（視覺中國）

《搜狐科技》報道指，這名中階主管形容，羅馬仕出事後，「老闆們都沒有出現過，一直是下面的人跟大家溝通」。

他表示，一紙「停工停產通告」宣告了羅馬仕員工的結局。他用「殘忍」來形容這則通告：停產期間不到2000元（人民幣，下同）的工資，可能只能讓員工每天吃三頓「豬腳飯」，相當於變相逼著員工離職，也不給裁員補償。

他又指，每年公司的利潤都是被年底就直接被老闆提走了，風險資金就只多留一個月。公司6月向供應商支付數千萬元貨款後，因大規模召回產品，導致資金鏈斷裂。

報道指，羅馬仕現在的消費者訂單退款已排到18萬位，是否有下文仍是未知數。

公開資料顯示，羅馬仕創辦人雷桂斌曾是手提電腦電池的代工廠老闆，羅馬仕5大股東均是其家族成員。

羅馬仕尿袋。（微博）

據早前內媒報道，羅馬仕出事後，其尿袋產品遭全面下架，3C認證被大量取消，公司宣布停工停產6個月。有供應商指控羅馬仕未償還墊付款項；其電商平台商店顯示「保證金餘額不足」，無法處理退款。